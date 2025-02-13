Экс-директору новосибирского НИИ туберкулеза отказали в УДО

13 февраля Первомайский районный суд Новосибирска отклонил ходатайство бывшего директора НИИ туберкулёза Минздрава РФ Владимира Краснова об условно-досрочном освобождении (УДО). В настоящее время он отбывает наказание за растрату.

Согласно закону, через полгода осуждённый имеет право вновь обратиться в суд с таким же прошением.

Напомним, приговор Александру Краснову был оглашен мае 2023 года. Следствие обвиняло профессора в хищении мебели института на сумму 1,6 миллиона рублей. Она была списана как непригодная и передана аффилированной фирме.

По растрате Краснову назначили четыре года лишения свободы. С учётом первого приговора, который был вынесен учёному в 2022 году за превышение должностных полномочий, общий срок заключения составил 4,5 года в колонии общего режима. Отбывает наказание профессор в исправительной колонии №3.

Ранее редакция сообщала о том, что суд приговорил экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова к 3,5 годам колонии и штрафу. Он признан виновными в растрате в особо крупном размере и покушении на легализацию денег, добытых преступным путем.