Экс-глава СО РАН Александр Асеев обжалует приговор в Верховном суде России

Дело о мошенничестве бывшего председателя СО РАН Александра Асеева дошло до Верховного суда РФ. Академик продолжает настаивать на своей непричастности к махинациям с коттеджем и хочет доказать это уже в суде высшей инстанции и отменить приговор Советского районного суда.

— Обжалуется: судебный акт 1-ой инстанции от 14.06.2023, — говорится в карточке Верховного суда.

Напомним, решением суда от 14 июня 2023 года Александр Асеев был признан виновным в мошенничестве — незаконной приватизации недвижимости, принадлежащей СО РАН в пользу своей дочери. По версии обвинения, ущерб государству составил более 45 миллионов рублей. Академик был приговорён к 4 годам лишения свободы условно со штрафам в полмиллиона рублей.

Суд установил, что ученый, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Академии наук, в нарушение жилищного законодательства организовал заключение с ним договора найма жилого помещения — коттеджа, площадью более 600 кв метров, расположенного в Советском районе города. Он также убедил сотрудников Академии наук в необходимости реконструкции жилого помещения, пояснив, что оно будет использовано им в качестве представительской резиденции. С целью хищения Асеев организовал фиктивную регистрацию своей дочери в коттедже и на основании подложных документов добился признания за ней права собственности на особняк в судебном порядке и его регистрацию.

Впервые Асеев попытался обжаловать приговор в июне прошлого года. Он подчеркнул, что в ходе судебного заседания были нарушены его конституционные права на защиту. Однако приговор в апелляционной инстанции оставили без изменения.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты Горсовета большинством голосов лишили экс-председателя СО РАН Александра Асеева звания «Почетный житель Новосибирска».