Экс-прокурор области остаётся под стражей

Суд Центрального района Новосибирска рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, в настоящее время находящегося под стражей, на ранее принятое решение об избрании ему меры пресечения. Апелляция защиты осталась без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

— Апелляционным определением Новосибирского областного суда оставлено без изменения постановление Центрального районного суда г. Новосибирска от 17.02.2022 об избрании меры пресечения в отношении Фалилеева В.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, он заключен под стражу до 14 апреля, — сообщает суд.

Решением суда под стражей до 14 апреля также оставлен заместитель Фалилеева Андрей Турбин.

Напомним, в начале марта материалы уголовного дела экс-прокурора и его заместителя поступили на рассмотрение в суд, избравший в качестве меры пресечение содержание обоих подозреваемых под стражей. До этого 18 февраля Владимир Фалилеев и 22 февраля Андрей Турбин в апелляционных жалобах требовали смягчения мер пресечения.

Как уже сообщалось, аресты и отставки прокурорских работников на территории Новосибирской области продолжаются уже несколько лет. В начале октября 2018 года по собственному желанию ушла с поста первый заместитель Фалилеева Любовь Кузьменок. Заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Турбин также написал рапорт об увольнении. Вскоре после ухода основных замов отправили в отставку и Владимира Фалилеева. В ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.