30% IT-системы здравоохранения области работает на отечественном софте

Минцифры региона проводит модернизацию компьютерного парка в медицинских организациях. Более 30% компьютеров в медучреждениях Новосибирской области уже переведены на российскую операционную систему — работа ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщила пресс-служба правительства региона.

— Переход на использование компьютеров с российской операционной системой осуществлен технически грамотно и комфортно для пользователей компьютерной техники, врачей и медицинских сестер, — заявляет Антон Лошаков. — Использование исключительно российского программного обеспечения существенно повышает устойчивость инфраструктуры к киберугрозам.

По словам заместителя министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антона Лошакова, в медицинские организации региона поставлено более 10 тысяч новых компьютеров отечественного производства с российским программным обеспечением – как на замену устаревшей техники, так и для создания новых рабочих мест.

Напомним, ряд иностранных компаний — поставщиков программного обеспечения — в течение последних дней заявили об уходе из России в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Также напомним, что 31 января министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь сообщал о том, что интернет-сервисы регионального правительства подверглись DDoS атаке мощностью до 12 гб/сек. Особенно пострадали медицинские сервисы и единый колл-центр 112.

В октябре 2021 года компании «Ростелеком» распространила сообщение о том, что за три квартала средняя мощность DDoS-атак на российские компании выросла на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. При этом самая мощная атака в отчетный период составила 462 Гбит/с — ее зафиксировали в СФО. Эта цифра на треть превышает пиковое значение первых трех кварталов прошлого года.