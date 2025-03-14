ФАС предписала исключить из тарифов 1,1 млрд рублей в Новосибирской области

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы провело анализ деятельности регионального департамента по тарифам, в результате чего регоператору предписано исключить из тарифов 1,1 млрд рублей. Средства должны быть исключены с 1 июля 2025 года.

В ведомстве установили, что регулятор определил достигнутую ранее экономию потерь электроэнергии. Это привело к завышению тарифов и получению необоснованной выручки на протяжении долгосрочного периода регулирования. В сфере теплоснабжения при расчете стоимости услуг департамент учел расходы на компенсацию сверхнормативных потерь тепловой энергии, но не применил ежегодный темп снижения потерь до нормативного уровня.

В водоснабжении и водоотведении также были выявлены нарушения. Регулятор компенсировал фактические операционные расходы в течение долгосрочного периода и включал в тарифы амортизационные отчисления по объектам, созданным за счет тарифных источников. При этом не направлял эти средства на финансирование инвестиционной программы.

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) применялся некорректный подход при расчете расходов на транспортирование отходов. Установлено, что за основу брались тарифы других регионов (Пермского края и Ленинградской области), а не данные по договорам, заключенным по итогам конкурсных процедур в Новосибирской области.

— По результатам проверки ФАС России выдала органу регулирования 7 предписаний, — уточнили в региональном УФАС.

Стоит отметить, что в декабре 2024 года департамент по тарифам Новосибирской области установил цены на электрическую энергию для населения региона на 2025 год в рамках предельных уровней, определенных ФАС. Тарифы без учета дифференциации по зонам суток и понижающих коэффициентов для населения, проживающего в городских населенных пунктах, установлены по трем диапазонам в зависимости от потребления электричества. С 1 июля они будут проиндексированы на 11-13%. Тарифы на холодное водоснабжение в регионе вырастут 11,97%, на горячее — на 12,9%, на водоотведение — 11,84%. Тариф на ТКО станет больше на 5,7% — до 461,46 рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 января 2025 года в Новосибирской области тариф на капитальный ремонт повысился на 25%. Размер минимального взноса с одного квадратного метра помещения теперь составляет 19,29 рубля в месяц.