«Эксперт РА» подтвердил высокий рейтинг кредитоспособности Банка «Левобережный»

— Рейтинг кредитоспособности отражает невысокие рыночные позиции банка при высокой рентабельности, а также адекватных оценках качества активов, ликвидности, запаса по капиталу и уровня корпоративного управления, — говорится в заключении «Эксперт РА».

Аналитики отмечают, что концентрация бизнеса в одном регионе может влиять на финансовые показатели банка при ухудшении конъюнктуры рынка. Так, на Новосибирскую область приходится более 60% кредитного портфеля и около 85% привлеченных средств физических, юридических лиц и ИП.

Капитал банка устойчив к кредитным рискам и на 01.10.20 составляет 10,3 млрд рублей. Рентабельность и операционная эффективность оцениваются как высокие. Хорошие показатели рентабельности позволяют банку поддерживать запас капитала и распределять дивиденды в размере 20% от чистой прибыли ежегодно. Напряженная эпидемиологическая обстановка не должна значительно повлиять на капитал и рентабельность.

Активы банка на конец третьего квартала 2020 г. составили 72,8 млрд рублей. Более половины из них сформировано кредитами физлиц, юридических лиц и ИП. Портфель ссуд физлицам почти на 50% сформирован необеспеченными потребительскими кредитами, ЮЛ и ИП – на 70% представлен кредитами МСБ. 22% в структуре активов приходится на средства в Банке России и коммерческих банках, 14% – на ценные бумаги эмитентов с высокими рейтингами.

Комфортный запас балансовой ликвидности и гранулированная база кредиторов обеспечили банку хорошую ликвидную позицию. Аналитики также отмечают, что система корпоративного управления, стратегического планирования и риск-менеджмента в целом соответствует поставленным перед банком задачам. В числе рекомендаций – провести ротацию аудитора отчетности по РСБУ и МСФО.

Агентство «Эксперт РА» прогнозирует высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга Банка «Левобережный» (ПАО) на уровне ruA-. Рейтинг является долгосрочным и устанавливается не реже раза в год.

«Эксперт РА» – старейшее и крупнейшее российское рейтинговое агентство по числу клиентов и сотрудников. На рынке более 20 лет. На сегодня агентство поддерживает более 700 рейтингов кредитных организаций, страховых компаний, предприятий финансового и нефинансового сектора.

Фото предоставлено пресс-службой банка