Сотрудники ГИБДД Новосибирска проверили стихийную стоянку такси на МЖК

В конце мая жители жилмассива МЖК в Новосибирске столкнулись с острой проблемой нехватки парковочных мест. Люди сообщали, что дворовую территорию заполонили автомобили такси, которые, вероятно, ожидают ремонта на ближайшей станции техобслуживания.

Один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным, рассказывал, что проблемы с парковкой в этом дворе существовали и ранее. Однако раньше всегда можно было найти свободное место хотя бы за домом, в то время как в последние недели ситуация значительно ухудшилась.

— Соседи звонили в эту СТО, на что получили ответ, что в течение лета машины уберут. Это беспредел: делают бизнес, а машинами заставляют дворы жилых домов. Даже приткнуться некуда, — пояснял очевидец в разговоре с корреспондентом редакции OM1 НОВОСИБИРСК.

Госавтоинспекция провела проверку по поводу жалоб жителей и массовой стоянки такси у дома № 39/3 на улице Высоцкого, следует из ответа ведомства на запрос редакции. Проверка состоялась 2 июня.

По результатам проверки инспекторы установили, что автомобили такси, припаркованные рядом с домом, не нарушают правила дорожного движения.

— Автомобили такси на прилегающей территории указанного дома припаркованы без нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, — говорится в официальном ответе ГАИ.

В ведомстве уточнили, что зона рядом с дорогой, не предназначенная для сквозного проезда автомобилей, в соответствии с пунктом 1.2 ПДД РФ, классифицируется как «прилегающая территория».

Также в Госавтоинспекции заявили, что в мае и июне 2024 года в ведомство не поступали жалобы от граждан на нарушения ПДД вблизи дома № 39/3 на улице Высоцкого.

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