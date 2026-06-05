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Сотрудники ГИБДД Новосибирска проверили стихийную стоянку такси на МЖК

Автор: Артем Рязанов

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Ранее на отсутствие мест на парковках жаловались жители окрестных домов

В конце мая жители жилмассива МЖК в Новосибирске столкнулись с острой проблемой нехватки парковочных мест. Люди сообщали, что дворовую территорию заполонили автомобили такси, которые, вероятно, ожидают ремонта на ближайшей станции техобслуживания.

Один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным, рассказывал, что проблемы с парковкой в этом дворе существовали и ранее. Однако раньше всегда можно было найти свободное место хотя бы за домом, в то время как в последние недели ситуация значительно ухудшилась.

— Соседи звонили в эту СТО, на что получили ответ, что в течение лета машины уберут. Это беспредел: делают бизнес, а машинами заставляют дворы жилых домов. Даже приткнуться некуда, — пояснял очевидец в разговоре с корреспондентом редакции OM1 НОВОСИБИРСК.

Госавтоинспекция провела проверку по поводу жалоб жителей и массовой стоянки такси у дома № 39/3 на улице Высоцкого, следует из ответа ведомства на запрос редакции. Проверка состоялась 2 июня.

По результатам проверки инспекторы установили, что автомобили такси, припаркованные рядом с домом, не нарушают правила дорожного движения.

— Автомобили такси на прилегающей территории указанного дома припаркованы без нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, — говорится в официальном ответе ГАИ.

В ведомстве уточнили, что зона рядом с дорогой, не предназначенная для сквозного проезда автомобилей, в соответствии с пунктом 1.2 ПДД РФ, классифицируется как «прилегающая территория».

Также в Госавтоинспекции заявили, что в мае и июне 2024 года в ведомство не поступали жалобы от граждан на нарушения ПДД вблизи дома № 39/3 на улице Высоцкого.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники списывают деньги со счетов новосибирских компаний.

Источник фото: предоставлено читателями Om1 Новосибирск

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : такси ГИБДД автостоянка

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Жители новосибирского МЖК пожаловались на дефицит парковок из-за такси

Автор: Юлия Данилова

Жители одного из дворов в микрорайоне МЖК в Новосибирске заявили о резком ухудшении ситуации с парковочными местами. По словам горожан, дворовую территорию заняли десятки автомобилей такси, которые, как утверждают местные жители, ожидают ремонта на расположенной поблизости станции техобслуживания.

По словам одного из жителей микрорайона, проблемы с парковкой во дворе существовали и ранее, однако свободные места рядом с домом всё же удавалось найти. В последние месяцы ситуация, по его словам, стала критической. Она обострилась из-за того, что расположенная рядом СТО приняла большой заказ на ремонт такси.

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Таксисты Новосибирска получат посуточную страховку ОСГОП

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков пассажиров. Нововведение опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Речь идёт о нормах федерального закона № 67-ФЗ, которые с 2012 года регулируют страхование перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Изначально эти требования не распространялись на такси. Ситуация изменилась 1 сентября 2024 года, когда в силу вступили поправки, сделавшие ОСГОП обязательным и для легковых такси. Тогда же перевозчикам дали 60 дней на оформление полисов и передачу сведений о них в региональные органы власти. За отсутствие страховки грозили серьёзные штрафы — до 1 миллиона рублей, которые позже снизили до 40 тысяч.

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У новосибирских таксистов увеличился выбор машин для работы

Автор: Артем Рязанов

Правительство РФ внесло изменения в список автомобилей, произведённых в России, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что перечень локализованных моделей расширился за счет кроссоверов Haval F7 и Haval F7x, которые выпускаются в Тульской области, а также Haval Jolion и Tenet T7, собираемых под Калугой. Это означает, что таксопарки теперь могут приобретать эти модели.

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Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в Новосибирской области существенно ускорили предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Средний срок рассмотрения заявлений сократился в четыре раза — с 20 до 5 дней, при этом количество обращений выросло на 68% по сравнению с 2024 годом.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Тюрина, к декабрю 2025 года в ГКУ НСО «Организатор перевозок» поступило свыше 34 тысяч заявок. Рост интереса к легализации деятельности привел к активному пополнению региональных реестров: количество зарегистрированных перевозчиков увеличилось почти в пять раз, легковых такси — почти вдвое, а служб заказа — на 66%.

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В Новосибирске подскочили цены на такси

Автор: Юлия Данилова

Новосибирцы делятся впечатлениями от цен на такси в Новосибирске. С утра цены на поездки подскакивали до 30%.

— Поездка по городу по одному и тому же маршруту нам обычно обходилась в 600 рублей. Сегодня агрегатор установил цену в 900, — рассказал житель правого берега Павел.

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Госдуму попросили доработать штраф для таксистов за перевозку детей без кресла

Автор: Артем Рязанов

Общественный совет по развитию такси обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой доработать законопроект, который увеличивает штрафы для водителей такси за перевозку детей без специального оборудования.

Судя по поправкам к КоАП РФ, которые рассматривают законодатели, для водителей штраф вырастет до 5 тысяч рублей, для должностных лиц, к которым включают самозанятых, — до 50 тысяч, а для юридических — до 200 тысяч. Сейчас за это нарушение штрафуют на 3 тысячи рублей, 25 тысяч и 100 тысяч соответственно.

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