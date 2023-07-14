Новосибирцев ждут жаркие выходные с ливнями

Синоптики предсказывают жаркие выходные с дождем.

По данным Gismetio, в субботу, 15 июля с утра — +26°С, днем — +32°С, вечером — +23°С, ночью будет +23°С. Ветер будет дуть со скоростью 7-10 м/с. Весь день облачно с небольшим дождем.

16 июля весь день будет пасмурно, днем пройдет небольшой дождь с грозой. В городе утром — +21°С, днем — +25°С, вечером — +22°С и ночью — +18°С. Порывы вестра до — 13-14 м/с.

По данным Яндекс.Погода, 15 июля с утра — +22…+26°С, днем — +25…+28°С, вечером — +21…+24°С, ночью будет +16…+21°С. Южный, Юго-восточный, западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-6 м/с. Весь день облачно, днем будет гроза с дождем. УФ-индекс — 6, высокий.

16 июля весь день будет пасмурно, днем и вечером пройдут ливни. В городе утром — +16…+19°С, днем — +17…+20°С, вечером — +16…17°С и ночью — +15…+16°С. Будет дуть юго-западный и западный ветер — 3-6 м/с. УФ-индекс — 2, низкий.

Ранее редакция сообщала о том, что жара до 32 градусов ожидается на Ивана Купалу в Новосибирской области.