В Новосибирске стали больше выявлять фальшивых купюр

На территории областного центра участились факты обращения поддельных денежных купюр. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил замначальника ГУ МВД по Новосибирской области генерал-майор Кирилл Травин.
— К сожалению, продолжаем регистрировать факты сбыта поддельных денежных купюр, — говорит замглавы ведомства. — На прошлой неделе их было пять. Использовались купюры в тысячу, две тысячи и пять тысяч рублей на территории Ленинского и Заельцовского районов Новосибирска.
В первом полугодии 2021 года в банках Сибирского федерального округа было обнаружено 698 поддельных банкнот Банка России и 53 банкноты иностранных государств — это на 12% и 43% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольшее количество фальшивок обнаружено в банках Омской области — 123 шт. Наименьшее количество — 2 шт. — в банках Республики Алтай. В Новосибирской области за первое полугодие 2021 года выявлено 107 фальшивых банкнот, что на 42% меньше, чем за первое полугодие 2020 года. Также количество выявленных подделок снизилось в Иркутской (на 5%) и Кемеровской (на 15%) областях и Алтайском крае (на 33%).
По информации ГУ МВД Новосибирской области, всего за минувшую неделю сотрудниками правоохранительных органов в регионе раскрыто 242 преступления, в том числе 45 из числа ранее совершённых.
Ранее редакция сообщала, что на обновленной десятирублевой купюре появится изображение Новосибирска.
Фото редакции
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