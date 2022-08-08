В Новосибирске стали больше выявлять фальшивых купюр

На территории областного центра участились факты обращения поддельных денежных купюр. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил замначальника ГУ МВД по Новосибирской области генерал-майор Кирилл Травин.

— К сожалению, продолжаем регистрировать факты сбыта поддельных денежных купюр, — говорит замглавы ведомства. — На прошлой неделе их было пять. Использовались купюры в тысячу, две тысячи и пять тысяч рублей на территории Ленинского и Заельцовского районов Новосибирска.

Напомним, что рост фактов обращения поддельных купюр в России в целом был зарегистрирован Банком России в октябре прошлого года. По данным ЦБ, в третьем квартале 2021 года была выявлена 8 981 фальшивая банкнота, что на 39,2% меньше количества подделок, выявленных за аналогичный период прошлого года. В том числе обнаружили 6 730 поддельных пятитысячных банкнот, 1 070 двухтысячных (во втором квартале — 424), 990 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей. Поддельных банкнот иностранных государств в прошлом квартале было выявлено 833. Из них в июле обнаружено 399 подделок, в августе — 246, в сентябре — 188. Среди выявленных подделок большинство составили доллары (794). Поддельных банкнот евро обнаружено 30. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (9 купюр).

В первом полугодии 2021 года в банках Сибирского федерального округа было обнаружено 698 поддельных банкнот Банка России и 53 банкноты иностранных государств — это на 12% и 43% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольшее количество фальшивок обнаружено в банках Омской области — 123 шт. Наименьшее количество — 2 шт. — в банках Республики Алтай. В Новосибирской области за первое полугодие 2021 года выявлено 107 фальшивых банкнот, что на 42% меньше, чем за первое полугодие 2020 года. Также количество выявленных подделок снизилось в Иркутской (на 5%) и Кемеровской (на 15%) областях и Алтайском крае (на 33%).

По информации ГУ МВД Новосибирской области, всего за минувшую неделю сотрудниками правоохранительных органов в регионе раскрыто 242 преступления, в том числе 45 из числа ранее совершённых.

Ранее редакция сообщала, что на обновленной десятирублевой купюре появится изображение Новосибирска.