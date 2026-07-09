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Власть Общество

Фермерам Новосибирской области компенсируют до 70% затрат на новый скот

Автор: Артем Рязанов

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Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу

Фермерам Новосибирской области планируют компенсировать до 70% затрат на покупку нового крупного рогатого скота после изъятия весной 2026 года. Минсельхоз региона сейчас готовит соответствующий документ.

Проект постановления «О мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей после ЧС в Новосибирской области» опубликован на портале «Электронная демократия». Он предлагает субсидии фермам, где в марте обнаружили очаги пастереллёза и ввели режим ЧС.

Средства предлагается направить на покупку племенного и товарного скота мясного и молочного направлений, чтобы восстановить утраченное поголовье. По документу, хозяйствам возместят 50% стоимости племенных тёлок и нетелей молочных пород, 70% — племенного молодняка мясных пород и 50% — товарного молодняка специализированных мясных пород и их помесей.

Хозяйствам нужно будет подтвердить изъятие животных и приобретение нового молодняка. Отбор будет проводиться по заявкам через систему «Электронный бюджет». Финансирование будет осуществляться из областного бюджета без привлечения федеральных средств.

Новая мера направлена на восстановление поголовья крупного рогатого скота после чрезвычайной ситуации и сохранение производства мяса и молока в регионе. Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную проверку. Субсидии начнут действовать после официального опубликования документа.

Напомним, в июне новосибирские аграрии попросили региональные власти кардинально изменить меры поддержки животноводства. В противном случае с августа сельхозпредприятия региона начнут избавляться от скота.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские фермеры потребовали моральную компенсацию за изъятый скот.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : скот пастереллез карантин возмещение ущерба

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