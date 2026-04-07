Новосибирская область потеряла десятую часть крупного рогатого скота

На конец февраля 2026 года в хозяйствах Новосибирской области насчитывалось 322,8 тысячи голов крупного рогатого скота (КРС). Это на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Новосибирскстат в докладе «Социально-экономическое положение Новосибирской области» за январь—февраль 2026 года.

Поголовье коров сократилось на 12,6%, до 131 тысячи голов. Численность овец и коз уменьшилась на 23,6%, составив 111,7 тысячи. Поголовье птицы снизилось на 3,8% — до 8,47 миллиона голов. Поголовье свиней также уменьшилось, но незначительно — на 1%, до 338,4 тысячи голов.

В структуре поголовья на долю хозяйств населения пришлось 23,4% КРС, 12,1% свиней, 91,7% овец и коз, а также 9,4% птицы.

— В сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец февраля 2026 года по сравнению с аналогичной датой 2025 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 11,3%, птицы — на 3,7%, при этом поголовье свиней увеличилось на 7,1%, — говорится в докладе.

