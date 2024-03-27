Росагромаркет увеличит площади хранения сельхозпродукции в Новосибирске

В стадии реализации в Новосибирской области находится 13 крупных инвестпроектов общей стоимостью 70 млрд рублей. Для региона прежде всего актуальны объекты для хранения сельхозпродукции, которая потом перенаправляется в другие регионы России, а также на экспорт.

— Прежде всего это проект по расширению оптово-распределительного центра «Росагромаркет». В настоящее время задействованы 61 тысяча кв метров площадей. Сейчас ведется работа по наращиванию площадей до 103 тысяч кв м, — сообщил ан пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Общий объем инвестиций в проект составляет 9 млрд рублей.

Первый этап первой очереди проекта — около 60 тысяч кв. м. «Росагромаркет» запустил в марте 2021 года. Второй этап первой очереди «Росагромаркет» планировалось дозапустить к лету 2021 года. Его площадь должна была составить 40 тысяч кв. м. В итоге общая площадь помещений первой очереди составила бы 103 тысячи кв. м.

В компании сообщали, что сроки строительства второй очереди будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Проект подразумевает возможность строительства еще 100-150 тысяч кв. м площадей ОРЦ.

По словам Евгения Лещенко, сегодня емкости хранения в регионе позволяют разместить 2\3 выращенных аграриями овощей и картофеля продукции.

— Это приводит к проблемам при насыщении рынка овощной продукцией. Особенно в весенне-летние месяцы. Строительство современных объектов с климатическими установками, обеспечивающими условия хранения в течение всего года, критически важно. Это позволит выравнивать ценообразование, сделает его более регулируемым, — уверен Лещенко.

Напомним, весной цены на овощи в Новосибирской области обычно подскакивают. Рекорды по росту цены овощи били летом 2021 года.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирцы отказываются садить овощи и картошку. Площади, занятые под эти культуры, в регионе сокращаются.