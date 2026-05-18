Новосибирские энергетики заменяют подрядчиков своими бригадами

Сибирская генерирующая компания (СГК) изменила принцип организации ремонтов теплосетей в городах присутствия, включая Новосибирск. Если ранее энергетики преимущественно привлекали сторонние подрядные организации, то теперь основной объем работ выполняется собственными ремонтными подразделениями. В пресс-службе «СГК – Новосибирск» уточнили, что в 2026 году доля внутренних сил достигла 70% от общего объема перекладки сетей.

За последние пять лет годовой темп обновления теплосетей увеличился почти на четверть — с 1,7% до 2,1% от общего протяжения труб, находящихся в эксплуатации. В ближайшей перспективе компания намерена довести этот показатель до 2,5%.

Ключевым фактором увеличения объемов замены сетей стало развитие собственной ремонтной базы. Директор по тепловым сетям СГК Антон Баев пояснил, что компания сфокусировалась на внутренних ресурсах.

— Один из способов, который позволил нам достичь увеличения объемов перекладки — развитие своих собственных ремонтных служб. Закупили оборудование, технику, приняли персонал и проводим значительную часть работ собственными силам, — отметил Антон Баев.

Генеральный директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев добавил, что снижение объемов работ по подрядчикам в 2026 году будет существенным. В теплосетевом подразделении компании работают около ста высококвалифицированных специалистов, что позволяет оперативно реагировать на инциденты и соблюдать технику безопасности на высоком уровне.

— У нас в теплосетевом подразделении работают порядка ста высококвалифицированных специалистов. В конечном счете, это эффективнее постоянного поиска и отбора подрядчиков, контрольных и претензионных мероприятий, — пояснил Дмитрий Перязев.

С начала 2026 года штат новосибирского подразделения пополнили десять изолировщиков, 16 сварщиков и монтажников, а также несколько мастеров и инженеров. Увеличение численности специалистов позволило нарастить объемы работ. В летний период бригады ремонтного цеха задействованы на улицах Кропоткина, Серебренниковской, Фабричной, Котовского и Союза Молодежи. На улице Грибоедова специалисты уже приступили к замене вводной теплотрассы диаметром 300 мм и протяженностью 380 метров, ведущей к центральному тепловому пункту.

Общая протяженность тепловых сетей в эксплуатации СГК в городах Сибири составляет 10 835 км. За пять лет компания заменила 1 026 км — 10% от общего объема. На Новосибирск приходится 232 км обновленных коммуникаций. Сторонние подрядные организации сохраняются для работы в периоды сезонных пиковых нагрузок, когда собственных мощностей недостаточно. Приоритет при устранении дефектов и проведении ремонтов отдается штатным сотрудникам.