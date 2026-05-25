Новосибирская ТЭЦ нарастит выпуск золы-уноса на треть

На Новосибирской ТЭЦ-5 ввели в эксплуатацию модернизированную систему отбора и отгрузки золы-уноса с новым силосом — хранилищем для продукта сгорания угля. Инвестиции в проект составили 290 млн рублей. Как сообщили в СГК-Новосибирск, обновление позволило упростить логистику и ускорить отгрузку золы предприятиям стройиндустрии.

Сейчас отбор золы ведётся с электрофильтров двух котлов, до конца октября к ним добавятся ещё четыре. Главное преимущество новой системы — возможность накапливать золу и отгружать её потребителям ровно тогда, когда возникает спрос.

Проект решил давнюю проблему сезонного дисбаланса. Основной пик спроса на золу приходится на лето, но в этот период ТЭЦ несёт минимальные нагрузки. Теперь продукт, невостребованный в выходные, ночные часы или во время плановых остановов заводов, накапливается в силосе и отгружается в пик спроса.

По предварительным расчётам, новая система позволит нарастить объёмы реализации золы-уноса с 90 до 120 тысяч тонн в год. Дальнейшая динамика будет зависеть от конъюнктуры строительного рынка и от загрузки самой ТЭЦ Системным оператором в летний период.

Основной потребитель новосибирской золы-уноса — компания «Технониколь» (производство гидроизоляции в Юрге). Также зола ТЭЦ-5 востребована у производителей бетона и ЖБИ в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, у предприятий по выпуску газобетона, а также при стабилизации переувлажнённых грунтов и утилизации отходов птицефабрик.