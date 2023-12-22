Еще один крупный жилмассив появится в районе поселка Садовый под Новосибирском

АО «АРЖС НСО» разрабатывает концепцию застройки нового микрорайона, который разместится радом с поселком Садовый, а также проект планировки территории. Как пояснил в интервью генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян, документы планируется подготовить до середины 2024 года. К этому времени агентство также намерено получить технические условия и подготовить финансовую модель проекта.

О новом микрорайоне пока известно не много. Согласно постановлению правительства Новосибирской области, он займет участок 14,72 га. Общий объем запланированного строительства — 150 тысяч кв. м. Проект планируется реализовать до 2033 года. Прочие детали в агентстве не раскрывают.

Напомним, рядом с поселком Садовый планируется строительство гораздо более крупного микрорайона — «Клюквенный». На площадку уже готовы выйти 4 компании, выигравшие торги. В первой очереди в «Клюквенном» запланировано строительство 541 тысячу кв. м жилья. В перспективе в здесь планируется возвести более 1 млн кв. м жилья. Население жилмассива в прогнозном плане должно составить около 35 млн человек. Впрочем, на минувшей неделе стало известно, что торги по новым участкам в «Клюквенном» пока приостановлены.

Ранее редакция сообщала о том, что в этой части Новосибирского района запланировано создание крупных предприятий, которые в перспективе создадут несколько тысяч только прямых рабочих мест — это промышленно-логистический парк «Иня» компании «Евросиб» и производство грузовиков.