Это огромные доходы в бюджет: Шимкив предложил разрешить крупным сельхозкомпаниям выкупать землю в Новосибирске

На заседании комитета по бюджету регионального парламента после отчета главы департамента имущества Новосибирской области Романа Шилохвостова спикер Заксобрания Андрей Шимкив предложил рассмотреть еще один источник формирования доходной части бюджета.

— Во всех ваших приоритетных направлениях есть строка «Доходы в бюджет». Я попрошу вас вернуться на аграрный и бюджетный комитет с повесткой выкупа земли. Федеральный закон есть, многие регионы этим пользуются, я не понимаю, почему мы не используем. Это доходы муниципального бюджета. Я говорю о праве выкупа арендованной земли большими собственниками: птицефабриками, комплексами и так далее. Это огромные суммы доходов в муниципалитеты, — пояснил Шимкив.

В качестве примера он предложил проанализировать опыт Башкирии.

— Пусть выкупают, ничего страшного, — добавил спикер Заксобрания.

Предложение председателя регионального парламента поддержал бюджетный комитет. Экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области и экс-замгубернатора, экс-директор по развитию ГК «Горкунов» Василий Пронькин напомнил редакции, что несколько лет назад региональный парламент Новосибирской области выступал против аграрных холдингов.

— В 2014-2016 годах депутаты поднимали вопрос о моратории на выкуп земельных участков сельхозпредприятиями. Много вопросов было по поводу арендных ставок. Сейчас подход изменился. С одной стороны, это нормально, так как в бюджете остро ощущается дефицит средств и необходимо изыскивать новые источники их пополнения. Тем более что из-за закрытия сельхозпредприятий в области появляются брошенные земли. С другой ― у холдингов уже отбили желание работать в регионе, тем более на фоне того, что в других субъектах федерации условия для предприятий АПК намного более лояльные. В той же Башкирии, например, — комментирует Пронькин.

По его словам, предложение о выкупе земель вряд ли заинтересует аграриев, если у них нормальные арендные ставки.

— В нынешней экономической ситуации, когда сельхозпроизводители вынуждены сокращать поголовье КРС, когда нет цен на зерно и не удается отбить расходы на посевную, смысла в покупке земель нет. Зачем они нужны? Чтобы повысить свою капитализацию и заложить в банке? На мой взгляд, это предложение — пиар-акция, — констатировал Василий Пронькин.

Вопрос с выкупом земли планируется рассмотреть на февральских заседаниях бюджетного и аграрного комитетов регионального парламента.

Напомним, в сентябре 2025 года в Новосибирской области пройдут выборы депутатов регионального парламента и горсовета Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты называли ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми». Парламентарии считали, что инвесторы получают участки на условиях, которые наносят ущерб муниципальным бюджетам.