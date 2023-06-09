В Новосибирске снова перекроют часть Красного проспекта

По ходу движения транспорта по Красному проспекту в сторону дома №307 будет ограничена остановка и стоянка автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска со ссылкой на управление автомобильных дорог.

― Работы по установке дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» с табличкой «Зона действия (70 м)» запланировано провести после 20 июня, ― сообщают в мэрии. ― Ограничение вводится для исключения стоянки транспортных средств на проезжей части и обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта и спецтехники по Красному проспекту.

Напомним, что новосибирских автовладельцев периодически теснят с Красного проспекта. В частности, в середине мая глава города Анатолий Локоть заявил о планах дициплинировать водителей платным паркингом. на парковочном пространстве Красного проспекта время бесплатного паркинга сокращается с 30 до 15 минут. Как сообщали Infopro54 в пресс-службе мэрии, от Красного проспекта, 18 до Красного проспекта, 68 стоимость парковки составляла 100 рублей в час, от Красного проспекта, 77 до Красного проспекта, 159 — 50 руб в час. Эти тарифы были установлены в 2020 году и сейчас меняться не будут.

Ранее редакция сообщала как новосибирских автовладельцев из центра города выгнали белорусские товаропроизводители.