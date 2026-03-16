Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Автор: Оксана Мочалова

Показатель безаварийной езды в регионе составил 46,4%

Почти каждый второй водитель Новосибирской области демонстрирует безаварийный стиль вождения. 46,4% местных водителей имеют право на максимальную скидку по ОСАГО по итогам 2025 года, сообщает Российский Союз Автостраховщиков (РСА). Это заметно выше среднероссийского уровня.

Регион расположился в одной группе с Карелией, Вологодской и Томской областями. Выше показатели только у тройки лидеров — Москвы (52,3%), Санкт-Петербурга (50,8%) и Пермского края (48,9%).

В среднем по России доля автовладельцев с минимальным значением коэффициента бонус-малус (КБМ), который напрямую влияет на стоимость полиса, в 2025 году выросла на 6 процентных пунктов и достигла 41,5%. По словам президента РСА Евгения Уфимцева, положительная динамика зафиксирована во всех регионах. Наибольший прирост показали Забайкальский край (+12,9 п.п.) и Республика Мордовия (+10,7 п.п.).

— Рост доли аккуратных водителей свидетельствует о том, что все больше автовладельцев придерживаются безопасного стиля вождения, соблюдают правила дорожного движения и реже становятся участниками ДТП, — прокомментировал итоги года Евгений Уфимцев.

Он добавил, что низкая доля таких водителей в некоторых регионах (например, в Дагестане — всего 9%) может указывать на слабую дисциплину или недостаточный контроль со стороны органов безопасности дорожного движения.

Стоит отметить, что на фоне обнадеживающей статистики страховщиков об аккуратности взрослых водителей, особого внимания требует ситуация с юными участниками дорожного движения. По данным Госавтоинспекции, в 2025 году на территории Новосибирской области было зарегистрировано 534 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские полицейские задержали виновника ДТП, в котором погибли 5 человек.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Это почти 3,3% от общего объема рынка 26 крупнейших городов страны, который, считают эксперты, составит 165 млрд рублей. Таким образом, Новосибирск войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в холдинге ON Медиа. Исследование было проведено холдингом совместно с агентством ONSIDE. Аналитики оценивали крупнейшие города по количеству мероприятий, демографии, уровню доходов и жизни, инфраструктуре и развитию туризма. Анализировались концерты, спектакли, стендапы, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

— Новосибирск демонстрирует достаточно сбалансированное предложение. Так, в городе множество различных мероприятий и площадок, а события проводятся регулярно и разнообразно, — говорится в ответе, полученном редакцией.

135 лет Транссибу: строительство железной дороги в Сибири могло начаться на 50 лет раньше

17 марта 1891 года император Александр III своим рескриптом распорядился начать строительство Сибирской железной дороги. Но идеи постройки железной дороги в Сибири появились более чем на полвека раньше этой даты. О них рассказывает доцент кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Наталья Давыденко.

По ее словам, мысль о строительстве железной дороги в Сибири впервые была высказана во время царствования императора Николая I, именно тогда в России появились первые железные дороги: Петербург-Царское Село, Петербург-Москва.

Глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

В России предложили изменить правила выплат по ОСАГО. Максимальная ответственность страховщика может составить 400 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в интервью газете «Известия».

Предлагаемые поправки должны стать частью так называемой реформы натурального возмещения, цель которой — увеличить долю ремонта автомобилей (оплаты услуг СТО), а не прямых денежных выплат пострадавшим.

Жители Новосибирска на фоне падения доходов стали чаще брать одежду на прокат

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске растет спрос на услуги по прокату одежды. Количество компаний, которые оказывают такие услуги, за год практически не изменилось, но они регистрируют рост числа обращений. Infopro54 выяснил, какую одежду и по каким причинам люди арендуют чаще всего.

По данным онлайн-справочников, на сегодняшний день в Новосибирске действуют более 30 точек, предлагающих одежду на прокат. Большинство из них — это сервисы по прокату спортивной, как правило горнолыжной, одежды и снаряжения. Остальные компании сдают в аренду вещи для особых, торжественных случаев. Именно в этом сегменте наблюдается рост спроса.

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Автор: Юлия Данилова

Поездка на отдых в ОАЭ в феврале 2026 года из Новосибирской области подорожала сразу на 26,4%. Это максимальный показатель роста за месяц во всей группе товаров и услуг, которые анализирует Новосибирскстат, в феврале.  На втором месте оказались туры в Египет +19,9%, на третьем — в Турцию +19,8%. Далее идет отдых в Беларуси +18,5%, а также в отдельных странах Средней Азии +9,6%. В странах Закавказья стоимость тура выросла на 8,9%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 7,1%.

При этом цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России немного снизились (-0,8%).

Более 100 телят погибли в пожаре в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области на животноводческой ферме в Тогучинском районе произошел пожар. В результате погибли 104 теленка. Эту информацию на оперативном совещании в правительстве сообщил заместитель начальника Главного Управления МЧС по региону Алексей Кветков.

По словам специалистов, площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Удалось спасти 11 животных. Сейчас эксперты изучают причины возгорания и оценивают ущерб. Обстоятельства пожара выясняются.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

