Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Почти каждый второй водитель Новосибирской области демонстрирует безаварийный стиль вождения. 46,4% местных водителей имеют право на максимальную скидку по ОСАГО по итогам 2025 года, сообщает Российский Союз Автостраховщиков (РСА). Это заметно выше среднероссийского уровня.

Регион расположился в одной группе с Карелией, Вологодской и Томской областями. Выше показатели только у тройки лидеров — Москвы (52,3%), Санкт-Петербурга (50,8%) и Пермского края (48,9%).

В среднем по России доля автовладельцев с минимальным значением коэффициента бонус-малус (КБМ), который напрямую влияет на стоимость полиса, в 2025 году выросла на 6 процентных пунктов и достигла 41,5%. По словам президента РСА Евгения Уфимцева, положительная динамика зафиксирована во всех регионах. Наибольший прирост показали Забайкальский край (+12,9 п.п.) и Республика Мордовия (+10,7 п.п.).

— Рост доли аккуратных водителей свидетельствует о том, что все больше автовладельцев придерживаются безопасного стиля вождения, соблюдают правила дорожного движения и реже становятся участниками ДТП, — прокомментировал итоги года Евгений Уфимцев.

Он добавил, что низкая доля таких водителей в некоторых регионах (например, в Дагестане — всего 9%) может указывать на слабую дисциплину или недостаточный контроль со стороны органов безопасности дорожного движения.

Стоит отметить, что на фоне обнадеживающей статистики страховщиков об аккуратности взрослых водителей, особого внимания требует ситуация с юными участниками дорожного движения. По данным Госавтоинспекции, в 2025 году на территории Новосибирской области было зарегистрировано 534 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские полицейские задержали виновника ДТП, в котором погибли 5 человек.