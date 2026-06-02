Предприятия и транспорт Новосибирска резко увеличили выбросы в атмосферу

Автор: Юлия Данилова

В целом по России эти показатели сокращаются

В 2025 году новосибирские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 469,8 тысяч тонн тысяч тонн вредных веществ. Это на 67,3% больше, чем в 2024 году. По приросту выбросов регион оказался на четвертом месте в стране, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В топ-10 из Сибири также входит Республика Алтай (+60,2%, до 25,2 тысяч тонн).

— Во всех регионах, вошедших в антирейтинг, фиксировался рост транспортных и промышленных выбросов, — заявили в компании.

Сибирские регионы также попали в топ-10 субъектов федерации с самым большим количеством загрязняющих веществ на одного жителя. На третьем месте Красноярский край (803 кг), на шестом — Кемеровская область (594,4 кг), на девятом — Иркутская область (462,1 кг). В Новосибирске удельный вес выбросов на душу населения составил 168,6 кг.

— По абсолютному объему выбросов в воздух лидируют главным образом индустриальные и сырьевые регионы. В 2025 году первое место занял Красноярский край, где промышленность и транспорт выбросили в атмосферу 2,28 млн тонн загрязняющих веществ (что составляет 10,8% совокупных выбросов по стране). Далее следуют Кемеровская область (1,5 млн тонн, или 7,1%). Иркутская область находится на четвертом месте (1,07 млн тонн, или 5,1%), Новосибирская — на восьмом (469,8 тысяч тонн, или 2,2%),— отметили аналитики компании.

В Алтайском крае за год выбросы удалось снизить на 34,6%, до 298,5 тысяч тонн.

— Этот сибирский регион входит в число антилидеров по выбросам автотранспорта. Однако эмиссия от транспорта в крае снизились, а предприятия стали выбрасывать меньше вредных веществ, — констатировали эксперты FinExpertiza.

Для сравнения, в целом по России компании и транспорт выбросили 21,2 млн тонн загрязняющих веществ — это на 4%, или 881,6 тысяч тонн, меньше показателя 2024 года, Совокупная масса выбросов предприятий и транспорта опустилась до минимального уровня за последние семь лет.

Напомним, в Сибири 13 городов попали в список с высоким загрязнением воздуха. В 60% случаев основным источником загрязнения стал сероводород, который «производят» предприятия и свалки.

Ранее редакция сообщала о том, что в программу «Чистый воздух» для Искитима внесли корректировки. Часть условий, прописанных в ней ранее, оказались слишком дорогими и недостаточно эффективными. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Курировать креативные индустрии в Новосибирске будет Корпорация развития

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске определена опорная организация по развитию креативных индустрий в регионе. Этот статус получила Корпорация развития Новосибирской области. Решение принято на заседании профильного координационного совета при губернаторе.

По данным Минэкономразвития региона, сегодня в области более 15 тысяч организаций занимаются креативными индустриями по 16 направлениям. Доля креативных индустрий в ВРП региона достигла 4,2%. Наибольший вклад обеспечивают сфера ИТ (более 39%), реклама и связи с общественностью (19,6%), сфера отдыха и развлечений (10,1%). Налоговые поступления от сферы креативных индустрий в 2025 году достигли 14,1 млрд рублей, рост за последний год составил более чем 29%.

Новосибирск возглавил рейтинг подростковой занятости в Сибири

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области каждый двадцатый соискатель на рынке труда ещё не получил аттестат о среднем образовании. Местные подростки всё активнее выходят на работу, и эта тенденция уже заметно меняет структуру региональной занятости. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

В 2026 году на долю жителей в возрасте от 14 до 18 лет приходится 5% всех активных резюме в регионе. Речь идёт о 25,3 тысячи документов, которые молодые люди создали или обновили с начала года. Большинство из них хотят трудиться не на удалёнке, а непосредственно на территории работодателя — такой формат предпочли 94% юных соискателей.

Здание бывшего Decathlon выставили на продажу в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

На онлайн-площадке по реализации недвижимости появилось объявление о продаже нежилого помещения на улице Фабричной, 59 в Новосибирске. Собственник оценивает объект в 490 миллионов рублей. В объявлении указано, что речь идёт о помещении свободного назначения площадью 4228 кв. метров, однако общая площадь здания достигает 8630 кв. метров.

Стоит отметить, что ранее в этом объекте размещался Decathlon. Корпус ввели в эксплуатацию в мае 2021 года. К нему относится земельный участок размером в один гектар, где оборудована парковка для 121 автомобиля. По данным сервиса 2ГИС, в здании до сих пор находится магазин спортивных товаров.

Стоимость похорон в Новосибирске снова увеличится

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска утвердила новые тарифы муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Новые тарифы вступят в силу в конце июля.

Рытье могил вручную (подхоронение)

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Автор: Юлия Данилова

Итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения, были подведены еще в мае. Как и ожидалось, победителями стали инициаторы проекта. Им придется реализовывать концессионный проект к которому будет приковано пристальное внимание и депутатов, и общественности. Заявок от иных юридических лиц в установленный срок не поступило, в связи с чем, согласно ст. 37 115-ФЗ, концессионные соглашения планируется заключать на условиях, предусмотренных в предложениях ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» без дополнительного проведения конкурса, поясняли в МинЖКХ области.

По информации ТАСС, сейчас сроки заключения соглашений сдвинуты на август.

Конкурс «Сибирь.ПРО»: «Мультимедийные форматы и цифровые проекты в номинации «Мультимедиа ПРОект»

Современная медиасфера находится под влиянием бурного развития цифровых технологий, молниеносного распространения информации и возрастающих потребностей аудитории. В связи с этим актуальность приобретают мультиформатные материалы, гармонично сочетающие текст, видеоряд, визуальные элементы, аудио и вовлекающие интерактивные компоненты. Успешность подобных начинаний напрямую зависит от умения автора мастерски использовать инструментарий, глубоко понимать ожидания общества и создавать контент, отвечающий высоким стандартам качества и практической применимости.

На конкурсе «Сибирь.ПРО» уже второй год подряд открыта номинация «Мультимедиа ПРОект», посвященная цифровым публикациям и комплексным проектам. Активную поддержку этой номинации оказывает Томский государственный университет (ТГУ). Высшая школа журналистики ТГУ зарекомендовала себя как один из ведущих образовательных центров, готовящих специалистов для современной медиаиндустрии. Этот университет выделяется среди российских вузов тем, что цифровая журналистика здесь является самостоятельным направлением обучения и практики, а не просто отдельной дисциплиной.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

