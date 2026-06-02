Предприятия и транспорт Новосибирска резко увеличили выбросы в атмосферу

В 2025 году новосибирские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 469,8 тысяч тонн тысяч тонн вредных веществ. Это на 67,3% больше, чем в 2024 году. По приросту выбросов регион оказался на четвертом месте в стране, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В топ-10 из Сибири также входит Республика Алтай (+60,2%, до 25,2 тысяч тонн).

— Во всех регионах, вошедших в антирейтинг, фиксировался рост транспортных и промышленных выбросов, — заявили в компании.

Сибирские регионы также попали в топ-10 субъектов федерации с самым большим количеством загрязняющих веществ на одного жителя. На третьем месте Красноярский край (803 кг), на шестом — Кемеровская область (594,4 кг), на девятом — Иркутская область (462,1 кг). В Новосибирске удельный вес выбросов на душу населения составил 168,6 кг.

— По абсолютному объему выбросов в воздух лидируют главным образом индустриальные и сырьевые регионы. В 2025 году первое место занял Красноярский край, где промышленность и транспорт выбросили в атмосферу 2,28 млн тонн загрязняющих веществ (что составляет 10,8% совокупных выбросов по стране). Далее следуют Кемеровская область (1,5 млн тонн, или 7,1%). Иркутская область находится на четвертом месте (1,07 млн тонн, или 5,1%), Новосибирская — на восьмом (469,8 тысяч тонн, или 2,2%),— отметили аналитики компании.

В Алтайском крае за год выбросы удалось снизить на 34,6%, до 298,5 тысяч тонн.

— Этот сибирский регион входит в число антилидеров по выбросам автотранспорта. Однако эмиссия от транспорта в крае снизились, а предприятия стали выбрасывать меньше вредных веществ, — констатировали эксперты FinExpertiza.

Для сравнения, в целом по России компании и транспорт выбросили 21,2 млн тонн загрязняющих веществ — это на 4%, или 881,6 тысяч тонн, меньше показателя 2024 года, Совокупная масса выбросов предприятий и транспорта опустилась до минимального уровня за последние семь лет.

Напомним, в Сибири 13 городов попали в список с высоким загрязнением воздуха. В 60% случаев основным источником загрязнения стал сероводород, который «производят» предприятия и свалки.

