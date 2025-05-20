На Михайловской набережной продают новое здание кафе

Объявление о продаже нового отдельно стоящего здания на Михайловской набережной появилось на сайте продажи бизнеса. Потенциальному собственнику, помимо самого здания, перейдет и полностью выстроенный бизнес внутри него, а конкретно действующее клубное кафе, открывшееся весной этого года. Одноэтажное здание общей площадью 277 кв. м. и земельным участком 903 кв.м. (и то, и другое в собственности) расположено рядом c пешеходным мостом из Сити-квартала «Инскиe холмы» и в 150 метрах прибрежной линии Оби.

Указывается, что основным и единственным видом разрешенного использования здания является общественное питание, а именно кафе, закусочная или бар не более, чем на 50 посадочных мест. Продавец просит за бизнес 160 млн рублей.

На данный момент в здании работает клубное кафе Каzаk раrаdigm. Из дополнительных плюсов указано, что это единственная частная собственность на набережной и возможность по максимуму замкнуть пешеходный трафик набережной. Собственником объекта является бизнесмен Роман Казак, который также является совладельцем колеса обозрения на Михайловской набережной.

Стоит отметить, что Роман Казак открыл кафе только на майских праздниках. Объем инвестиций в проект оценивали в 40 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что ресторан-лауреат российской премии выставлен на продажу в центре Новосибирска.