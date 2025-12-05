За хищения у бойцов СВО в Новосибирске задержаны 11 человек

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области и оперативники регионального УФСБ задержали 11 человек, похитивших более 5,2 млн рублей у граждан, которые собирались в зону проведения СВО.

Предварительно известно, что в 2024 году мошенники искали в Новосибирской области и соседних регионах людей с асоциальным поведением. Они обманом и злоупотреблением доверием склоняли их к подписанию контрактов о военной службе. Затем участницы преступной группы заключали фиктивные браки и похищали деньги, поступавшие на банковские карты военных. Общая сумма украденных средств составила не менее 5,2 миллиона рублей.

В сообщении областной прокуратуры говорится о том, что в организованную группу входили цыгане в возрасте от 25 до 47 лет. По версии ведомства, обвиняемые убеждали пострадавших ехать на заработки, якобы с целью восстанавливать территории, поврежденные в ходе специальной военной операции.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 4,5 миллиона рублей и более полукилограмма золотых украшений, отметили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области. Также выяснилось, что один военнослужащий подозревается в получении взяток до 200 тысяч рублей. Он помогал людям проходить медицинскую комиссию и подписывать контракты с Министерством обороны России.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении 11 человек. В отношении военнослужащего начато уголовное расследование по факту получения взятки.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Правоохранители выясняют, сколько людей пострадало, какой им был причинен ущерб и как именно были совершены преступления. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела и иных участников преступной группы.

