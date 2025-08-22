Около сотни должников нашли в одном из микрорайонов Новосибирска

Судебные приставы совместно со спецназом провели рейд в частном секторе новосибирского микрорайона Лесоперевалка. Целью рейда был поиск должников среди представителей одной из этнических групп.​​​​​​​

— Многие из них являются должниками по штрафам ГИБДД, в отношении которых возбуждено более 1000 исполнительных производств на сумму порядка 1,5 млн рублей, — говорится в сообщении ГУ ФССП по Новосибирской области.

Судебные приставы провели 11 арестов имущества. В этом списке — автомобиль BMW и бытовая техника. В итоге за несколько часов должники выплатили более 250 тысяч рублей задолженности.

Такие рейды в регионе проходят регулярно. Напомним, в мае судебные приставы с рейдом приезжали в поселок Двуречье Барышевского сельсовета. В этом районе также живет этническая группа, где, по данным ФССП, было 70 человек на тот момент имевших долги. Во время рейда по 234 исполнительным производствам должники вернули более 430 тысяч рублей. 5 автомобилей и 3 единицы бытовой техники арестовали. Одиннадцати должникам вручили требования.

