Fitch Ratings намерено отозвать рейтинги подпавших под санкции ЕС российских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги подпавших под санкции ЕС российских компаний, говорится в опубликованном на сайте агентства сообщении.

— В целях соблюдения санкций Европейского союза Fitch Ratings намерено отозвать свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур, — говорится в релизе.

Все рейтинги будут аннулированы до истечения установленного ЕС крайнего срока — 15 апреля 2022 года, уточнило агентство.

7 марта группа компаний Fitch объявила о приостановке своей коммерческой деятельности в России.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели ряд антироссийских санкций и обсуждают новые. В частности, в Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа.