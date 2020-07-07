Треть компаний не готовы брать на работу пенсионеров

66% компаний готовы трудоустраивать людей пенсионного возраста: 38% респондентов сообщили, что принимают на работу кандидатов пенсионного возраста, еще 28% — готовы нанимать таких людей, но пока ни разу этого не делали. Доля компаний, вообще не рассматривающих кандидатов пенсионного возраста, составила 34%. К таким выводам пришли эксперты службы исследований hh.ru после опроса среди работодателей России (в том числе, Новосибирской области).

Отмечается, что сотрудники предпенсионного возраста (с 50 лет) встречаются в 57% российских компаний. Также в 59% организаций работает хотя бы один сотрудник-пенсионер — мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. В среднем доля работников предпенсионного возраста в компаниях составляет 11%, пенсионного — 7%, еще 82% — это сотрудники остальных возрастных групп.

— Чаще всего сотрудники пенсионного возраста трудятся в профессиональных сферах «Административно-обслуживающий персонал», «Производственный персонал» и «Бухгалтерия, финансовый отдел». Меньше всего пенсионеров среди юристов, — констатировали в HeadHunter.

Отмечается, что в основном пенсионеры работают на позициях рядовых и ведущих специалистов, чуть реже — руководителями подразделений (высшее звено) и линейными руководителями (среднее звено). Кроме того, 4% респондентов рассказали, что глава их компании – пенсионного возраста.

В 69% компаний заработные платы сотрудников одинаковых должностей не зависят от возраста. Однако еще 31% работодателей сообщили, что зарплаты пенсионеров иные: среди них доля тех компаний, где зарплаты пенсионеров ниже, чем у остальных сотрудников, составила 43%, а выше, чем у других — 21%, еще в 36% компаний зарплаты отличаются и в большую, и в меньшую сторону.

К преимуществам сотрудников-пенсионеров работодатели относят: заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве (69%); наличие ценного багажа знаний и опыта (67%); широкий круг профессиональных связей, полезных компании (47%).

Ключевыми причинами неготовности трудоустраивать пенсионеров стали: отсутствие гибкости в работе/стереотипность мышления (44%); особенности корпоративной культуры/молодой коллектив (33%); отсутствие психологической гибкости для адаптации к новому (33%).

— Больше половины работодателей (56%), среди сотрудников которых есть пенсионеры, отмечают, что они участвуют в программах наставничества и передают опыт молодым. В целом сегодня работодатели все меньше внимания обращают на возраст соискателей – по данным нашего опроса, этот параметр находится на седьмом месте по значимости. Гораздо важнее реальные навыки, опыт и готовность обучаться, но о полном исчезновении предвзятости и дискриминации по возрастному признаку пока, к сожалению, говорить рано, — рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

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