Французско-американская косметическая компания Coty объявила о прекращении работы в России

Французско-американская косметическая компания Coty объявила о прекращении своей деятельности в России, передает агентство Reutersсо ссылкой на заявление компании.

В компании заявили, что в финансовом 2021 году на долю РФ пришлось чуть более 3% продаж, которые составили $4,63 миллиарда. Производитель полагает, что решение об уходе с российского рынка не повлияет на доходы в 2022-м финансовом году.

Отмечается, что Coty выпускает и продает косметику, парфюмерию и средства по уходу за кожей. В ее портфолио включены такие бренды люксовой косметики, как Tiffany&Co, Bottega Veneta, Hugo Boss, Kylie Skin, Burberry, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Marc Jacobs и Miu Miu. Также компания является владелицей брендов масс-маркета Max Factor и Rimmel.

Согласно данным Adindex, доля импортной косметической продукции в России составляет около 70%.

Ранее косметическая компания Estée Lauder объявила о приостановке работы в России, а L’Oreal объявил о закрытии собственных магазинов. Позже французский ретейлер косметики Sephora также сообщил о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в стране. Американской компании по производству косметики и парфюмерии Estée Lauder принадлежат такие бренды, как MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty. Французский L’Oréal продает товары под марками Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy и другими.