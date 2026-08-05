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Бизнес Промышленность

Новосибирские компании произвели косметики на два миллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

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Наиболее активно бизнес вкладывается в уходовую продукцию

За первое полугодие 2026 года новосибирские компании на 33,8% увеличили производство парфюмерных и косметических средств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупная стоимость выпущенной ими продукции составила 2,06 млрд рублей. Это почти 63% от всего объема средств, произведенных компаниями Сибири, отмечает Новосибирскстат.

— В структуре продукции преобладают средства для ухода за кожей лица; шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления волос; средства для ухода  за кожей тела;  лосьоны и прочие средства для волос, — отметили эксперты статоргана.

Почти 70% этого рынка в регионе занимают компании малого предпринимательства

Напомним, отечественный рынок декоративной косметики быстро адаптировался к новым реалиям. В результате санкции сказались на нем самым позитивным образом, подтолкнув российских производителей к интенсивному развитию. До 2022 года импортозависимость в этом сегменте оценивалась порядка 90%. Однако, с момента вступления в силу санкций стоимость декоративки в Новосибирской области в среднем выросла на 60%.

В марте таможенники отмечали, что в 2026 году резко вырос экспорт уходовой косметики сибирских компаний — до 287 тысяч долларов (+23%).

— В основном речь идет о кремах, сыворотках и бальзамах. Косметика поставляется поставляется 13 стран, в том числе, в Узбекистан, Китай, Грузию и Азербайджан, —пояснял заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Сибирские производители также поставили зарубежным партнерам парфюмерную воду стоимостью более 23 тысяч долларов. Эта продукция ушла в Сербию, Турцию, Таджикистан, Монголию.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания расширит производство косметической продукции. Проект реализуется в рамках импортозамещения. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : производство Парфюмерия косметика

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Проект нового микрорайона на улице Кирова утвердили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

На официальном сайте правовой информации мэрии Новосибирска опубликовано постановление о проекте планировки и межевания территории жилой застройки в Октябрьском районе (ул. Грибоедова, Кирова, Автогенная, Коммунстроевская, III Интернационала). Речь идет об участке площадью 21,5 га, на котором планируется комплексное развитие территории.

Под жилую застройку выделено 14,3 гектара. Согласно соглашению о КРТ, инвестор сможет возвести здесь 353 тысячи квадратных метров квартир.

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Открыты продажи квартир нового дома в квартале «Цветной бульвар» ГК «Расцветай»

― Ключевые преимущества приобретения квартиры на старте продаж — широкий выбор планировочных решений и фиксация комфортной цены, которая на протяжении всего периода строительства становится только выше, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Как отмечает девелопер, квартал «Цветной бульвар» пользуется большой популярностью у семей с детьми.

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Более 400 новосибирских компаний вывели зарплату сотрудников «из тени»

Автор: Юлия Данилова

Для Российской Федерации в целом, и Новосибирской области в частности, проблема выплаты «теневой» заработной платы остается острой. С использованием отраслевого подхода по отношению к работодателям, имеющим риски по «зарплатным» налогам, налоговики оценивают зарплаты в компаниях региона.

Как пояснили в пресс-службе УФНС Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54, в зону особого внимания попадают компании, которые выплачивают заработную плату ниже МРОТ и (или) ниже среднеотраслевого уровня, а также имеющие риски неформальной занятости. В отраслевом разрезе речь идет о частных охранных предприятиях, компаниях, работающих в сферах  торговли, строительства, автошколах, общественном питании, грузоперевозках, маркетплейсах, медицине и клининге.

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Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил новый иск к компании «Спорт-Инвест», которая с 2018 года пытается построить центр экстремальных видов спорта на улице Воинской. На этот раз региональный департамент имущества и земельных отношений заявил финансовые претензии. Сумма требований, указанная в карточке дела, составляет 226,6 миллиона рублей. Заявление подано 3 августа, и пока суд не принял его к производству.

Это уже второй судебный эпизод вокруг известного долгостроя в Октябрьском районе. Напомним, в начале июня муниципалитет уже обращался в арбитраж с требованием изъять у застройщика недостроенный объект для последующей продажи с публичных торгов. Тогда, по ходатайству истца, суд наложил обеспечительные меры. Как говорится в определении от 8 июня, компании «Спорт-Инвест» запрещено распоряжаться объектом площадью почти 17 тысяч квадратных метров, а Управлению Росреестра предписано приостановить регистрационные действия в отношении этого имущества.

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Новосибирские аграрии подтверждают нормализацию ситуации с топливом

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские сельхозпредприятия и фермеры утверждают, что в начале августа в регионе улучшилась ситуация с поставками топлива для АПК. Проблемы были достаточно серьезными в июле. Тогда из-за топливного кризиса, охватившего многие регионы Сибири, были введены лимиты для хозяйств, чтобы обеспечить минимально необходимый объем топлива. Однако этих лимитов не хватало, и многие аграрии были вынуждены докупать горючее по высоким ценам, что означало дополнительные непредвиденные расходы.

3 августа региональный минсельхоз заявил, что ситуация нормализуется, поставки восстанавливаются. О реальной ситуации Infopro54 рассказал глава фермерской ассоциации.

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