Новосибирские компании произвели косметики на два миллиарда рублей

За первое полугодие 2026 года новосибирские компании на 33,8% увеличили производство парфюмерных и косметических средств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупная стоимость выпущенной ими продукции составила 2,06 млрд рублей. Это почти 63% от всего объема средств, произведенных компаниями Сибири, отмечает Новосибирскстат.

— В структуре продукции преобладают средства для ухода за кожей лица; шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления волос; средства для ухода за кожей тела; лосьоны и прочие средства для волос, — отметили эксперты статоргана.

Почти 70% этого рынка в регионе занимают компании малого предпринимательства

Напомним, отечественный рынок декоративной косметики быстро адаптировался к новым реалиям. В результате санкции сказались на нем самым позитивным образом, подтолкнув российских производителей к интенсивному развитию. До 2022 года импортозависимость в этом сегменте оценивалась порядка 90%. Однако, с момента вступления в силу санкций стоимость декоративки в Новосибирской области в среднем выросла на 60%.

В марте таможенники отмечали, что в 2026 году резко вырос экспорт уходовой косметики сибирских компаний — до 287 тысяч долларов (+23%).

— В основном речь идет о кремах, сыворотках и бальзамах. Косметика поставляется поставляется 13 стран, в том числе, в Узбекистан, Китай, Грузию и Азербайджан, —пояснял заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Сибирские производители также поставили зарубежным партнерам парфюмерную воду стоимостью более 23 тысяч долларов. Эта продукция ушла в Сербию, Турцию, Таджикистан, Монголию.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания расширит производство косметической продукции. Проект реализуется в рамках импортозамещения.