Летники разрешили ставить всем рестораторам

— 8 июля я подписал постановление, разрешающее работать в формате летних кафе тем организациям общепита, которые ранее не имели летних веранд и площадок, с соблюдением всех правил и требований Роспотребнадзора. Мы разрешили рестораторам использовать муниципальную территорию и землю, госсобственность на которую не разграничена, а также инфраструктуру мэрии в скверах, бульварах при стационарных предприятиях общепита, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин отметил, что на 1 января в городе работали 2407 предприятий общепита, из них 1800 — с общим доступом, где были заняты от 18 до 20 тысяч сотрудников.
— За вчерашний день к нам поступили заявления об упрощенном порядке открытия летников от 10 предприятий. Рассчитываем, что до вечера понедельника 13 июля у нас появятся около 300 обращений. Плата за размещение объектов данного формата не будет взиматься, — добавил чиновник.
Напомним, в своем письме на имя мэра Новосибирска представители «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» («ФРиО») также обратились к Анатолию Локтю с просьбой отменить оплату для уже согласованных веранд, так как «установленный в 2019 году порядок оплаты по коэффициенту Ки, в силу сложившегося экономического положения, является невозможным». Представители HoReCa говорили, что это будет хорошей мерой поддержки бизнеса.
— Что касается арендной платы по старым летникам, то для этого предприятиям общепита нужно обращаться в департамент строительства и архитектуры, чтобы приостанавливать ранее принятое решение, — говорит Витухин.
За последние сутки в Новосибирской области зарегистрированы 111 случаев заболевания коронавирусом, скончались 5 пациентов. В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ — 23 пациента.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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