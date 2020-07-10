Летники разрешили ставить всем рестораторам

— 8 июля я подписал постановление, разрешающее работать в формате летних кафе тем организациям общепита, которые ранее не имели летних веранд и площадок, с соблюдением всех правил и требований Роспотребнадзора. Мы разрешили рестораторам использовать муниципальную территорию и землю, госсобственность на которую не разграничена, а также инфраструктуру мэрии в скверах, бульварах при стационарных предприятиях общепита, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Чтобы работать в формате летника, предприниматель должен за 2 дня до его открытия письменно сообщить о своем намерении в департамент промышленности мэрии. Уличная мебель устанавливается с учетом правил благоустройства и дорожного движения: 2,25 м тротуара должны быть свободны для движения пешеходов. Разрешение об упрощенном порядке будет действовать до 30 сентября.

Замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин отметил, что на 1 января в городе работали 2407 предприятий общепита, из них 1800 — с общим доступом, где были заняты от 18 до 20 тысяч сотрудников.

— За вчерашний день к нам поступили заявления об упрощенном порядке открытия летников от 10 предприятий. Рассчитываем, что до вечера понедельника 13 июля у нас появятся около 300 обращений. Плата за размещение объектов данного формата не будет взиматься, — добавил чиновник.

Напомним, в своем письме на имя мэра Новосибирска представители «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» («ФРиО») также обратились к Анатолию Локтю с просьбой отменить оплату для уже согласованных веранд, так как «установленный в 2019 году порядок оплаты по коэффициенту Ки, в силу сложившегося экономического положения, является невозможным». Представители HoReCa говорили, что это будет хорошей мерой поддержки бизнеса.

— Что касается арендной платы по старым летникам, то для этого предприятиям общепита нужно обращаться в департамент строительства и архитектуры, чтобы приостанавливать ранее принятое решение, — говорит Витухин.

С 6 июля губернатор Новосибирской области разрешил общепиту региона работать в формате летних веранд. Как уточняли в минпромторге, это разрешение коснулось примерно 850 предприятий. Представители HoReCa надеются, что в ближайшее время региональные власти определятся и назовут сроки начала работы заведений общественного питания с доступом гостей в залы.

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрированы 111 случаев заболевания коронавирусом, скончались 5 пациентов. В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ — 23 пациента.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области