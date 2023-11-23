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Финляндия с 24 ноября закроет еще три КПП на границе с Россией

  • 23/11/2023, 10:27
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Финляндия с 24 ноября закроет еще три КПП на границе с Россией
Работать будет только самый северный погранпереход Райя-Йосепи, расположенный в Мурманской области.

Правительство Финляндии приняло решение закрыть все погранпереходы на восточной границе с Россией, оставив открытым только один Райя-Йосепи, расположенный в Мурманской области.

По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, принятые меры будут действовать до 23 февраля следующего года. Таким образом Хельсинки хотят обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов.

Кроме того, финские власти попросили европейское пограничное агентство Frontex направить 60 сотрудников для усиления охраны границы.

Напомним, с 18 ноября Финляндия закрыла четыре пункта пропуска из восьми.

Позже стало известно, что Норвегия может принять аналогичное. Такое заявление, как передает TV2, сделал премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре.

Ранее редакция сообщала, что туристов не пускают в Грузию из-за российских номеров машин без флага.

Фото: freepik.com — photoangel 

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Рубрики :

Регионы: Финляндия Россия

Теги : политика закрытие границ граница с Финляндией


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