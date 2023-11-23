Финляндия с 24 ноября закроет еще три КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии приняло решение закрыть все погранпереходы на восточной границе с Россией, оставив открытым только один Райя-Йосепи, расположенный в Мурманской области.

По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, принятые меры будут действовать до 23 февраля следующего года. Таким образом Хельсинки хотят обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов.

Кроме того, финские власти попросили европейское пограничное агентство Frontex направить 60 сотрудников для усиления охраны границы.

Напомним, с 18 ноября Финляндия закрыла четыре пункта пропуска из восьми.

Позже стало известно, что Норвегия может принять аналогичное. Такое заявление, как передает TV2, сделал премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре.

Ранее редакция сообщала, что туристов не пускают в Грузию из-за российских номеров машин без флага.