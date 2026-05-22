Научат экономить: на строительной отрасли Новосибирска протестируют бережливое производство

Новосибирская область, единственная в Сибири, вошла в список 12 регионов, где будет тестироваться программа повышения производительности труда в сфере строительства. Ее разработал федеральный Минстрой. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, программа «задаст вектор перехода строительной отрасли к использованию технологий и инструментов бережливого производства».

— Наша цель — рост производительности на 22,8% к 2030 году. Этого можно достичь через цифровизацию, сокращение инвестиционно-строительного цикла, перезагрузку системы подготовки кадров и тиражирование лучших практик по всей стране, — отметил Хуснуллин.

В программу включены мероприятия адресной поддержки. Более 60 компаний строительной отрасли ежегодно будут внедрять проекты повышения производительности. До конца 2030 года адресными мерами планируется охватить более 400 ключевых организаций строительной отрасли в различных регионах. Ожидаемый вклад в рост производительности труда составит 3,3%, увеличение выработки производства – 6–16%. Подготовка специалистов отрасли в рамках программы будет проходить на базе ФАУ «РосКапСтрой».

На сегодняшний день уже заключены трёхсторонние соглашения о сотрудничестве между отраслевым центром и центрами компетенций регионов, вошедших в пилотный проект, а также отраслевыми министерствами, сформирована межрегиональная рабочая группа.

Ранее ключевой мерой поддержки строительной отрасли была льготная ипотека на новостройки. Она появилась во время пандемии в 2020 году, в 2024 году была отменена массовая льготная ипотека. С февраля 2026 кардинально изменились условия льготной семейной ипотеки. Это привело к резкому падению продаж в сегменте новостроек. По данным Новосибирскстата, застройщики Новосибирской области в первом квартале 2026 года выполнили работы на 59 млрд рублей, из них на 17 млрд — в марте. Индекс физического объема снизился по сравнению с первым кварталом 2025 года на 26,6%. Причем в марте падение было еще более существенным (к марту 2025 года) — 39,6%. Просроченная кредиторская задолженность новосибирских застройщиков за два месяца составила 20,2 млрд рублей. Их них 8 млрд девелоперы должны поставщикам.

Застройщики и эксперты региона неоднократно выступали с предложениями о мерах поддержки отрасли. Среди последних — создание регионального фонда, который будет аккумулировать социальные взносы, которыми нагрузили девелоперов за последние два года.

Напомним, в Новосибирской области проект «Производительность труда» реализуется с 2019 года. За это время его участниками стали 212 компаний, с общей выручкой более 349 млрд рублей и общей численностью персонала 35 416 человек. У участников на 28% снизилось среднее время протекания процессов, среднее увеличение выработки составило 51%, сообщал Минэкономразвития Новосибирской области.

В 2025 году участниками проекта стали 60 предприятий: 53 предприятия по федеральной программе и 7 по региональной, общий экономический эффект по реализованным проектам превысил 500 млн рублей.

С 2026 года проект планируется распространить на социальную сферу: 117 предприятий начнут применять бережливые технологии. К 2030 году в проект будет вовлечено более 2000 предприятий.

