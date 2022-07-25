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У «Технопрома» появится фестиваль-компаньон

  • 25/07/2022, 10:06
Автор:
новости Новосибирска
Рестораторы Новосибирска планируют событийную конвергенцию с форумом «Технопром» и более плотное сотрудничество с коллегами из малых городов области — ради активизации гастротуризма и обновления туристической идентичности региона.

Коллегиальное сообщество новосибирских рестораторов интенсивно готовится к фестивалю «В Сибири есть!», который пройдет 27-28 августа на Михайловской набережной. Это гастротуристический фестиваль. Этому событию было посвящено специальное заседание комитета по гостеприимству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

— На сегодня в области нет подобных мероприятий, — отметила Галина Ильина, председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири и руководитель направления по гостеприимству новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ».  — Был фестиваль «О да, еда!», но это франчайзинговая концепция. Она в силу этого была слишком унифицированной, ей отчетливо не хватало локального контента, того самого «гениус лоци» — духа места. Между тем, для гастротуристического фестиваля, нацеленного на продвижение региона, эта составляющая имеет принципиальную значимость. Потому мы придумали именно наш гастротуристический фестиваль, который намерены сделать ежегодным. Ежегодность, регулярность — это такой же принципиально значимый параметр, как и отчетливый региональный колорит. Делать его в режиме биеннале или еще реже — раз в трехлетие или раз в пятилетие — нет смысла. Такие фестивали эффективны именно как ежегодное событие. Желательно фиксированное в календаре — с постоянной датой. Чтобы укорениться как традиция.

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Фестиваль задуман совместно с Минпромторгом Новосибирской области. В организационной группе сейчас 55 человек. Планируемое число участников — от 50 тысяч человек. Фестиваль будет включать и деловую программу, ядром которой станет конференция «HORECA Сибирь», и саммит российских виноделов.

— «В Сибири есть!» — достаточно практичное имя по уровню свое многозначности, — подчеркнула Галина Ильина. — Потому что это название обозначает собой и гастрономический туризм, и туризм впечатлений как таковой — обозначает наполненность Сибири интересными реалиями, потенциальными объектами туристского любопытства. Образно говоря, наша задача — перевести потенциал в функционал.

Фестиваль задуман хронологически смежным с форумом «Технопром». Это не случайное календарное совпадение, а концептуальный прием.

— Люди, приехавшие на «Технопром», получат весомый повод задержаться у нас в гостях, — поясняет Галина Ильина. — Получат мотивацию задержаться в области на два-три дня и увидеть новые аспекты ее «я». И, разумеется, оставить свои деньги в городском бюджете, а в своем личном медиаконтексте — впечатления о нашем городе и области. Ради этой многозадачности мы продумали единый анонсный контекст для «Технопрома». У гостей этого форума фестиваль будет на слуху.  Такое совмещение контекстов — бизнесово-технократического и туристического хорошо себя показало на Петербургском экономическом форуме, так что мы каких-то велосипедов не изобретаем — исходим из задач и приоритетов развития отрасли. Изначально в этом сообществе были представители ресторанов и туристических организаций, а сейчас подключились и отели — оказалось, что наш замысел им тоже очень интересен.

Новая миссия этим летом появилась и у еще одного проекта новосибирских рестораторов — у учебного центра «Гастроинкубатор».

— У нашего «Гастроинкубатора» начались своего рода гастрольные туры по Новосибирской области, — рассказывает Галина Ильина. — Для нас это процесс с двухсторонним функционалом: и обучение молодежи в глубинке, и пропаганда профессии, и сбор местных рецептов. Миссия эта похожа на классическую фольклорную экспедицию, только с гастрономическим прицелом — пополнение и осмысление рецептурной базы сибирской кухни. В область поедет и Школа гастрономического бизнеса — будем учить рестораторов региона, формировать единое профессиональное сообщество. Мы это считаем актуальной задачей, поскольку уровень вовлеченности районов области в современный туристический бизнес растет на глазах. Первопроходцем процесса был Сузунский район, сейчас очень активен Ордынский район, много идей в Маслянино. Районы области проявляют инициативу по части туристического креатива, ищут темы и способы своей эффективной самопрезентации. Это, на мой взгляд, очень отрадно.

 

Ранее редакция сообщала, что область готовит заявку на федеральное финансирование по новому туристическому кластеру. 

Фото pixabay — Pexels

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм Технопром Рестораны бизнес


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