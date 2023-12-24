Газель сбила двух пешеходов в Куйбышеве

Рано утром 24 декабря по улице Партизанская города Куйбышев двигался автомобиль «Газель» со стороны Промышленной в направлении улицы Трудовая. В районе дома №100 водитель совершил наезд на двух пешеходов (мужчин), которые, со слов водителя, шли по проезжей части в попутном направлении.

— В результате происшествия 33-летний мужчина, житель Омской области, погиб на месте аварии, 24-летний мужчина, уроженец города Куйбышева, доставлен в районную больницу, состояние тяжёлое, находится в реанимации, — сообщил начальник отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» Фёдор Бешкарев.

По его словам, сейчас проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В пресс-службе ГИБДД подчеркивают, что водитель «Газели» был трезв.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель квадроцикла погиб в ДТП в Черепановском районе.