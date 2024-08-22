Уже пятеро осужденных по делу Абызова освобождены из-под стражи

Пятеро осужденных по делу экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова освобождены из-под стражи в связи с отбытием наказания еще до вступления приговора в силу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката экс-министра Александра Асниса.

— Еще во время оглашения приговора (в декабре 2023 года) Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда. Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у нее истек срок по наказанию. Екатерина Заяц и Олег Серебренников находились под домашним арестом. У них также истек срок наказания, они также освобождены, — цитирует ТАСС адвоката.

По его словам, ни на одного из этих фигурантов не наложены дополнительные ограничения, их свобода никак не ограничена.

Напомним, бывший министр был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года. По версии следствия, Абызов в соучастии с другими фигурантами, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО, правопреемник «Новосибирскэнерго») и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) похитил у компаний 4 млрд руб. и помещены в банках на территории Республики Кипр. Затем деньги были конвертированы в доллары США для их легализации. Свою вину Михаил Абызов не признал. Также, следствие установило причастность фигурантов к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиардов рублей.

В декабре 2023 года Преображенский районный суд города Москвы вынес приговор Михаилу Абызову и 11 его соучастникам. Абызову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 80 млн рублей. Максим Русаков приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима, Сергей Ильичев и Александр Пелипасов — по 9 лет, Николай Степанов приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Галина Фрайденберг и Инна Пикалова получили по 8 лет в колонии общего режима. Руслану Власову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием в колонии строгого режима. Олегу Серебренникову и Екатерине Заяц назначено 5 и 5,5 лет общего режима соответственно. Яна Балан и Оксана Роженкова получили штрафы в размере 4 млн рублей и были освобождены из-под стражи в зале суда.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские депутаты настаивают на возвращении в регион 20 млрд рублей, похищенных из энергосистемы.