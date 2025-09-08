Полицейские Новосибирска взяли ДНК у 243 иностранцев

В Новосибирской области с 1 по 7 сентября полицейские и росгвардейцы провели рейды по выявлению незаконных мигрантов. Они проверили 760 мест, где проживают иностранцы. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Андрей Кульков на оперативном совещании при губернаторе 8 сентября.

При проверке первых десяти объектов полицейские обнаружили 280 нарушений миграционного законодательства. По итогам проверки 19 иностранцев выдворили из России.

Правоохранители при поддержке Росгвардии также проверили 334 места жительства иностранцев, 181 строительную площадку и 235 предприятий.

— По результатам оставлено 259 административных протоколов в отношении 39 иностранных граждан, решается вопрос об их выдворении. Принято 92 решения о запрете въезда на территорию РФ. 243 лица дактилоскопировано, у них отобраны образцы генетического профиля, — сообщил начальник ГУ МВД НСО Андрей Кульков.

За неделю через пункты пропуска государственной границы въехало 9 510 иностранцев, а выехало 10 205 человек. В отношении 19 мигрантов принято решение о выдворении из России, из них 14 уже покинули страну, одного депортировали.

Напомним, в апреле 2024 года гражданина Узбекистана за нарушение миграционного законодательства принудительно выдворили из России и запретили появляться в стране ближайшие пять лет. Однако он получил новый паспорт с другими персональными данными и заявился в Россию уже под новой фамилией.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы предложили сформировать реестр незаконно легализовавшихся мигрантов. А также составить перечень нарушений, которые могут стать причиной депортации мигранта и его семьи.