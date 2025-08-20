«Сложный моральный выбор»: жителям Новосибирска предложили клонировать домашних животных

Жители Новосибирска столкнулись в интернете с навязчивой рекламой услуг по клонированию животных. Некоторых она удивляет, других шокирует. Коммерческое клонирование — явление для России достаточно новое. Infopro54 узнал, как к нему относятся владельцы животных и зоозащитники.

В настоящее время в России нет компаний, которые клонируют животных. В научных лабораториях такой опыт есть, но рынок не сформирован. На сайте российской фирмы, которая рассказывает о возможности клонирования питомцев, фактически предлагают услуги по хранению ДНК животных и доставку биоматериала иностранным партнерам, которые проводят само клонирование. Из отзывов, размещенных на сайте, следует, что в Новосибирске есть люди, которые решили сохранить ДНК своих собак и кошек, чтобы потом получить их точные копии. О реальных клонах, которых бы получили жители региона, достоверной информации нет. Эксперты, которые занимаются вопросами зоозащиты, считают, что массовые услуги по клонированию питомцев пока невозможны.

— Насколько мне известно, таких технологий еще нет, поэтому разговоры о клонировании по запросу, как о рутинной услуге, это уровень фантастики. Да, разработки ведутся. Но рынок на уровне «мы заморозим геном вашего питомца, и, может, лет через десять или позже всё получится, но это не точно». Я полагаю, заключается договор отбора биологического материала и его хранения за плату. Такое возможно, — рассказал Infopro54 юрист, руководитель группы «Егоров и партнеры» Сергей Егоров

Клонирование животных вызывает много споров во всем мире. С одной стороны, оно представляется возможным инструментом в программах сохранения редких, исчезающих видов и ценных для сельского хозяйств племенных животных. С другой стороны, возникает целый ряд вопросов морально-этического толка. В части клонирования домашних животных особенно.

— Первое, о чем мы всегда задумываемся, это права животных. Клонирование — это использование суррогатных матерей. Где их берут, насколько бережно к ним относятся, в каких условиях они живут и сколько они живут — это важные вопросы. Их надо задавать. Эксплуатация животных в любом виде для меня лично неприемлема. И я считаю, что когда речь идет о животных, честного бизнеса быть не может. Что касается самой идеи клонирования ушедших из жизни домашних питомцев, то это очень сложный вопрос, сложный моральный выбор. Действительно, бывает так, что смерть любимого питомца разбивает нам сердце. У меня вот уже почти год прошел, как пришлось отпустить свою собаку, я до сих пор не могу отойти от этого. Животное может быть членом семьи, и даже больше. И то, как человек справляется с болью, это его самостоятельный выбор. Кто-то может с помойки, с улицы подобрать собаку, кошку или взять животное из приюта. А кому-то нужно, чтобы животное отвечало всем необходимым критериям, выглядело так же как ушедший питомец. И люди готовы платить за это большие деньги. Я не берусь их судить. Это их боль и их выбор, — говорит зоозащитник Светлана Слесарева.

Тяжелый опыт потери есть у всех, кто когда-либо содержал домашних животных. Это неизбежно, потому что век собак и кошек короче человеческой жизни. Ресурсы, посвященные клонированию, полны историй об утратах. Именно эти сильные эмоции могут стать драйвером рынка коммерческого клонирования. Но в обозримом будущем, считают зоозащитники, создание клонов вряд ли станет общепринятой нормой.

— У меня был пес, алабай, взятый из приюта. Он прожил со мной 11 лет и умер в марте этого года. Он очень сильно повлиял на меня, мою жизнь и выбор моей деятельности. Просто колоссально. Хотел бы я, чтобы он был рядом? Да! Но он умер! Допустим, получится его клонировать. Что в итоге? Внешне его копия, а в сознании и мышлении? А если при внешней идентичности вырастет по характеру иной питомец? Это будет он или нет? Мы ведь любим питомца или человека не за внешний вид, а за всё, что он имеет, несёт и дает нам. И мне кажется, скопировать абсолютно всё не получится, — говорит Сергей Егоров.

Клонирование животных — это процесс создания генетически идентичных копий организмов с использованием биотехнологических методов. Первые успешные эксперименты начались в середине XX века, но прорывом считается рождение овечки Долли в 1996 году, которая стала первым млекопитающим, клонированным из соматической клетки взрослой особи. С тех пор технология развивалась, и сегодня клонирование применяется в научных исследованиях, сельском хозяйстве, сохранении исчезающих видов и в коммерческих целях для воссоздания домашних питомцев. Клонирование животных активно развивается в Китае, Южной Корее и США, где нет строгих запретов.

