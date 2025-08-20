Рекламодателям

«Сложный моральный выбор»: жителям Новосибирска предложили клонировать домашних животных

  • 20/08/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Сложный моральный выбор»: жителям Новосибирска предложили клонировать домашних животных
Об идее создания точной копии ушедших питомцев высказались зоозащитники

Жители Новосибирска столкнулись в интернете с навязчивой рекламой услуг по клонированию животных. Некоторых она удивляет, других шокирует. Коммерческое клонирование — явление для России достаточно новое. Infopro54 узнал, как к нему относятся владельцы животных и зоозащитники.

В настоящее время в России нет компаний, которые клонируют животных. В научных лабораториях такой опыт есть, но рынок не сформирован. На сайте российской фирмы, которая рассказывает о возможности клонирования питомцев, фактически предлагают услуги по хранению ДНК животных и доставку биоматериала иностранным партнерам, которые проводят само клонирование. Из отзывов, размещенных на сайте, следует, что в Новосибирске есть люди, которые решили сохранить ДНК своих собак и кошек, чтобы потом получить их точные копии. О реальных клонах, которых бы получили жители региона, достоверной информации нет. Эксперты, которые занимаются вопросами зоозащиты, считают, что массовые услуги по клонированию питомцев пока невозможны.

— Насколько мне известно, таких технологий еще нет, поэтому разговоры о клонировании по запросу, как о рутинной услуге,  это уровень фантастики. Да, разработки ведутся. Но рынок на уровне «мы заморозим геном вашего питомца, и, может, лет через десять или позже всё получится, но это не точно». Я полагаю, заключается договор отбора биологического материала и его хранения за плату. Такое возможно, — рассказал Infopro54 юрист, руководитель группы «Егоров и партнеры» Сергей Егоров

Клонирование животных вызывает много споров во всем мире. С одной стороны, оно представляется возможным инструментом в программах сохранения редких, исчезающих видов и ценных для сельского хозяйств племенных животных. С другой стороны, возникает целый ряд вопросов морально-этического толка. В части клонирования домашних животных особенно.

— Первое, о чем мы всегда задумываемся, это права животных. Клонирование — это использование суррогатных матерей. Где их берут, насколько бережно к ним относятся, в каких условиях они живут и сколько они живут — это важные вопросы. Их надо задавать. Эксплуатация животных в любом виде для меня лично неприемлема. И я считаю, что когда речь идет о животных, честного бизнеса быть не может. Что касается самой идеи клонирования ушедших из жизни домашних питомцев, то это очень сложный вопрос, сложный моральный выбор. Действительно, бывает так, что смерть любимого питомца разбивает нам сердце. У меня вот уже почти год прошел, как пришлось отпустить свою собаку, я до сих пор не могу отойти от этого. Животное может быть членом семьи, и даже больше. И то, как человек справляется с болью, это его самостоятельный выбор. Кто-то может с помойки, с улицы подобрать собаку, кошку или взять животное из приюта. А кому-то нужно, чтобы животное отвечало всем необходимым критериям, выглядело так же как ушедший питомец. И люди готовы платить за это большие деньги. Я не берусь их судить. Это их боль и их выбор, — говорит зоозащитник Светлана Слесарева.

Тяжелый опыт потери есть у всех, кто когда-либо содержал домашних животных. Это неизбежно, потому что век собак и кошек короче человеческой жизни. Ресурсы, посвященные клонированию, полны историй об утратах. Именно эти сильные эмоции могут стать драйвером рынка коммерческого клонирования. Но в обозримом будущем, считают зоозащитники, создание клонов вряд ли станет общепринятой нормой.

— У меня был пес, алабай, взятый из приюта. Он прожил со мной 11 лет и умер в марте этого года. Он очень сильно повлиял на меня, мою жизнь и выбор моей деятельности. Просто колоссально. Хотел бы я, чтобы он был рядом? Да! Но он умер! Допустим, получится его клонировать. Что в итоге? Внешне его копия, а в сознании и мышлении? А если при внешней идентичности вырастет по характеру иной питомец? Это будет он или нет? Мы ведь любим питомца или человека не за внешний вид, а за всё, что он имеет, несёт и дает нам. И мне кажется, скопировать абсолютно всё не получится, — говорит Сергей Егоров.

Клонирование животных — это процесс создания генетически идентичных копий организмов с использованием биотехнологических методов. Первые успешные эксперименты начались в середине XX века, но прорывом считается рождение овечки Долли в 1996 году, которая стала первым млекопитающим, клонированным из соматической клетки взрослой особи. С тех пор технология развивалась, и сегодня клонирование применяется в научных исследованиях, сельском хозяйстве, сохранении исчезающих видов и в коммерческих целях для воссоздания домашних питомцев. Клонирование животных активно развивается в Китае, Южной Корее и США, где нет строгих запретов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Ленинском районе Новосибирска строится новый приют для животных.

Фото Infopro54, автор Мария Гарифуллина

1 288

Рубрики : Общество Бизнес Технологии Наука

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : клонирование домашние животные ДНК


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Ребенку с органическим поражением ЦНС требуется дорогостоящее лечение
20/08/25 11:15
Общество
На левом берегу Новосибирска построят большой участок набережной
20/08/25 11:00
Бизнес Город Недвижимость
Мошенники добрались до рынка вывоза мусора в Новосибирске
20/08/25 10:30
Общество
«Сложный моральный выбор»: жителям Новосибирска предложили клонировать домашних животных
20/08/25 10:00
Бизнес Наука Общество Технологии
Мини-город Светлый под Новосибирском отмечает 15-летний юбилей
20/08/25 9:30
Недвижимость
Электросети для новых объектов новосибирского Технопарка создавать пока некому
19/08/25 18:00
Бизнес
За хранение велосипеда в подъезде новосибирцам грозит штраф до 15 тысяч рублей
19/08/25 17:45
Общество
Новосибирцы пожаловались на тараканов и клопов в больнице
19/08/25 17:30
Медицина Общество
На 10 компаний приходится большая часть выручки от продажи квартир в Новосибирске
19/08/25 17:00
Бизнес Недвижимость
Конкурс в Новосибирский госуниверситет составил до 67 человек на место
19/08/25 16:30
Образование Общество
Новосибирцы установили более 50 тыс запретов на регистрацию сделок
19/08/25 16:00
Общество
После родительского дня в лагере под Новосибирском дети попали в изолятор
19/08/25 15:45
Общество
Новосибирцы выбирают краткосрочные вклады
19/08/25 15:40
Финансы
Как решают проблему дефицита кадров в школах в Новосибирске
19/08/25 15:10
Власть
Около свалки в Новосибирске выявили превышение ПДК по нефтепродуктам в 20 раз
19/08/25 15:00
Общество
Реконструкция теплотрассы на Автогенной: что изменится для жителей
19/08/25 14:35
Бизнес
«Какое-то MAX-диссидентство»: в Новосибирске подростки не хотят устанавливать новый мессенджер
19/08/25 14:05
Бизнес Власть Общество Технологии
Высотная гостиница появится около метро Студенческая в Новосибирске
19/08/25 13:30
Бизнес Недвижимость
Новосибирские ученые обнаружили вирус, уничтожающий возбудителя пневмонии
19/08/25 13:00
Наука Общество
Новосибирские педагоги оценили идею сокращения учебных часов в школах
19/08/25 12:00
Общество
Популярное
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Новости компаний
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять