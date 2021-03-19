Мэрия подумает, что делать с Park Café после получения решения суда

— Пока мы не имеем окончательно вынесенного вердикта суда по ООО «Антрацит» — Park Café. Получим — будем принимать решение в зависимости от того, что там написано, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции.

Он напомнил, что работу по освобождению Первомайского сквера от застроек мэрия ведет уже достаточно давно.

— Там было три объекта, которые носили ярко выраженный временный характер и возведены без разрешений на строительство. Один снесли (кафе-бар «Аквариум» в мае 2020 года — Ред.). По двух будем продолжать работу, а по Park Café будем принимать решение после получения документов из суда, — добавил Локоть.

Мэрия Новосибирска подала иск в Арбитражный суд к ООО «Антрацит» о сносе Park Café в ноябре 2020 года. Муниципалитет отмечал, что компания использует часть участка по договору аренды, который истекал в конце года.

В результате департамент земельных отношений потребовал от ООО «Антрацит» снести самовольно построенное здание площадью 984,4 кв.м своими силами. На этой неделе арбитраж отказал мэрии Новосибирска в удовлетворении иска к компании «Антрацит» о сносе здания Park Café

На пресс-подходе в начала марта Анатолий Локоть отмечал, что аренду земли, которую занимают павильоны, в связи с пандемией продлили до 2023 года. Но их все равно придется убирать, так как в концепции развития Первомайского сквера их нет.