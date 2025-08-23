Рекламодателям

В Новосибирске вырос спрос на генетические паспорта и тесты на отцовство

  • 23/08/2025, 13:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске вырос спрос на генетические паспорта и тесты на отцовство
Исследования всё чаще проводятся не по медицинским показаниям, а для получения генеалогических сведений и защиты интересов в судах

Медицинские центры регистрируют в Новосибирске рост обращений граждан по поводу генетических исследований. Особенно сильно увеличился спрос на тесты по установлению родства. По оценкам экспертов, сейчас такие исследования делают в три-четыре раза чаще, чем два года назад.

Самый распространенное исследование среди тестов по установлению родства – определение отцовства. Такие тесты на отцовство в России стали проводиться с начала 1990-х годов, когда развитие молекулярно-генетических методов позволило проводить точные исследования ДНК. Широкое распространение эти тесты получили в конце 1990-х — начале 2000-х годов, когда технология стала более доступной и начала использоваться как в судебной практике, так и для личных целей. Популярности исследований в то время способствовали различные шоу и сериалы. Сейчас эти факторы не значимы, тесты на отцовство редко используют просто для выяснения отношений, чаще – для решения вопросов с деньгами (выплаты, наследство и т.д.).

— Если брать 2024 год, то спрос на тесты на определение родства, по сравнению с 2023 годом вырос в четыре раза. Основными целями чаще всего остаются вопросы о взыскании алиментов, а также вопросы наследства. В судебных экспертизах чаще всего инициаторами выступают, что может показаться странным, мужчины. Изначально иск подают женщины, но мужчины выступают со встречным иском об оспаривании отцовства, — рассказала Infopro54 заместитель директора МЦ «Клиника Крови» Анастасия Большакова.

Эксперты отмечают так же, что на востребованность генетических исследований отразилась специальная военная операция: в медицинские центры обращаются близкие родственники участников СВО для проведения ДНК-профилирования.

Еще один блок исследований, спрос на который регистрируют медицинские и научные центры, связан с генеалогией. Получаемые результаты не применяют для решения правовых вопросов или для судебно-медицинской экспертизы, здесь дело скорее в удовлетворении любопытства. Так, жители Новосибирска стали чаще заказывать генетический паспорт, чтобы узнать о происхождении предков, в том числе очень далеких, когда речь идет не о персоналиях, а о гаплогруппах.

— Число людей, заказывающих генетические паспорта, растет в целом по стране. Это, во-первых, связано с тем, что генетические исследования стали доступнее. Во-вторых, все чаще в социальных сетях и СМИ люди делятся историями о том, как генетический тест помог им избежать какого-то заболевания, найти родственников, опровергнуть или подтвердить семейную легенду, — говорит Екатерина Суркова, кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek.

Добавим, что несмотря на рост числа проводимых ДНК-тестов, в том числе и с целью постановки диагноза, Россия не входит в число лидеров по объему генетических тестирований.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирские учёные запатентовали средство, усиливающее лекарство от рака.

Фото Inopro54, автор Мария Гарифуллина

1 718

Рубрики : Медицина Наука

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : медицинские учреждения ДНК генетические тесты


В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
