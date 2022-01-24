ГК «Дом-Строй» определилась, что построит на «банковской» улице Новосибирска

Участок под зданием офиса банка «Открытие» на улице Кирова в Октябрьском районе переводится в зону жилищного строительства. Здесь, по замыслу ГК «Дом-Строй», появятся 20 тысяч кв. м жилья с апартаментами, административным зданием и коммерческим детсадом. Такое предложение компании-застройщика одобрила комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой документации.
— Почему рождается этот проект? Во-первых, банковская деятельность сегодня совершенно другая, — рассказывают в компании. — Банк, который занимает здание, уходит в онлайн, освобождает помещения. Сегодня это здание используется на 1/3. Мы замещаем ЖК «Ричмонд» эти помещения, которые предназначены для банков. Во-первых, мы и в «Ричмонде» строим общественные помещения. Во-вторых, здесь также предусматривается общественное помещение.
Что касается возможного вопроса обеспеченности детей будущих жителей дома местами в образовательных учреждениях, то в муниципалитете положительно оценивают «бонус» в виде пусть коммерческого, но детсада. При этом, как поясняет представитель застройщика, строительная политика компании позволит легко трансформировать объекты как под дошкольное, так и под учреждение другой сферы в случае, если острая необходимость в детсадовских местах отпадет.
— Образовательные учреждения закрываться не должны, а детсады типа нашего, которые могут трансформироваться быстро, без муниципальных денег, в случае невостребованности могут стать чем-то другим, — рассказывают в компании. — Будут востребованы — опять дополнят площадь детсадов. Во «Флотилии» (Компания в 2019 году завершила строительство ЖК «Флотилия», также расположенного на улице Кирова. — Ред.) сад оказался не востребован, в «Ричмонде» — востребован.
Со школами ситуация сложнее. По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, один дом кардинально на обеспеченность детей местами в школе не повлияет, нужно рассматривать проблему в разрезе комплексной застройки территории района.
— Есть отдельная острая территория, яркий пример которой мы видели по зоне Крылова, — приводит пример начальник департамента. — По одному дому отстроились, нагрузка на три школы увеличилась за счет пяти домов. Сегодня мы предлагаем жителям этих домов обучение, к примеру, в Пашино, еще где-то, поскольку закон суровый: нет места в этих школах — предлагай там, где свободно. Здесь не вижу серьезных противоречий. Больше пугают дома на окраинах. В центре города детородная составляющая меньше. Но я бы просил эту территорию в ближайшем будущем рассмотреть комплексно на предмет ускорения строительства школы на Ипподромской.
— Нужно будет посмотреть площадку, которая сегодня предназначена для строительства школы в пойме реки Каменки, — сообщают в компании. — Здесь можно было бы привлечь не только нашу компанию для подготовки территории. Если вопрос в том, чтобы вынести сети, то соберите всех застройщиков и пропорционально площадям, которые планируем вводить, обозначьте суммы на вынос теплотрассы. Думаю, застройщики согласятся. Мы не завтра собираемся строить этот объект, но нам нужно его проектировать.
Второй вариант, предлагаемый мэрией, — рассмотреть возможность строительства школы на одной из двух ближайших муниципальных территорий.
— Не особо принципиально будет для жителей и депутатов, какая из этих территорий станет резервом под школу, какая — под зеленую зону, — считает вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев. — Я бы предложил рассмотреть возможность посадки школы на этой территории (от моста до «Хоккайдо»), сминимизировав объем выносимых сетей. Думаю, не должна конфликтовать школа с зеленой зоной. Земля будет полностью городская — и одна, и другая. Может быть, вокруг школы зеленую зону и сформируем.
В начале 2021 года ПАО Банк «ФК Открытие» сообщил о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего банку на праве собственности. Речь идет об административном здании площадь 9,8 тысячи кв. м, которое много лет занимали различные кредитные организации и которое расположено на «банковской» улице Новосибирска — улице Кирова. А также об участке земли площадью 10262 кв. м. Начальная цена лота составляла 583,3 млн рублей. Заявки на участие подали две компании: ООО «Левобережное» и ООО «Дом-строй Сибирь» (входит в ГК «Дом-Строй»). Оба претендента предложили минимальную цену. После рассмотрения заявок к участию в процедуре был допущен только застройщик. Эксперты, опрошенные редакцией, отмечали, что на этом земельном участке можно построить любую современную недвижимость: жилой дом, бизнес-центр, апартаменты, комбинированный многофункциональный объект с торговыми блоками и т. д., и она будет востребована.
Фото редакции
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