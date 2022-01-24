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ГК «Дом-Строй» определилась, что построит на «банковской» улице Новосибирска

  • 24/01/2022, 09:37
Автор:
новости Новосибирска
Вместо банка на площадке появятся около 20 тысяч кв. м жилья.

Участок под зданием офиса банка «Открытие» на улице Кирова в Октябрьском районе переводится в зону жилищного строительства. Здесь, по замыслу ГК «Дом-Строй», появятся 20 тысяч кв. м жилья с апартаментами, административным зданием и коммерческим детсадом. Такое предложение компании-застройщика одобрила комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой документации.

Почему рождается этот проект? Во-первых, банковская деятельность сегодня совершенно другая, рассказывают в компании. Банк, который занимает здание, уходит в онлайн, освобождает помещения. Сегодня это здание используется на 1/3. Мы замещаем ЖК «Ричмонд»  эти помещения, которые предназначены для банков. Во-первых, мы и в «Ричмонде» строим общественные помещения. Во-вторых, здесь также предусматривается общественное помещение.

Что касается возможного вопроса обеспеченности детей будущих жителей дома местами в образовательных учреждениях, то в муниципалитете положительно оценивают «бонус» в виде пусть коммерческого, но детсада. При этом, как поясняет представитель застройщика, строительная политика компании позволит легко трансформировать объекты как под дошкольное, так и под учреждение другой сферы в случае, если острая необходимость в детсадовских местах отпадет.

Образовательные учреждения закрываться не должны, а детсады типа нашего, которые могут трансформироваться быстро, без муниципальных денег, в случае невостребованности могут стать чем-то другим, рассказывают в компании. Будут востребованы опять дополнят площадь детсадов. Во «Флотилии» (Компания в 2019 году завершила строительство ЖК «Флотилия», также расположенного на улице Кирова. — Ред.) сад оказался не востребован, в «Ричмонде» востребован.

Со школами ситуация сложнее. По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, один дом кардинально на обеспеченность детей местами в школе не повлияет, нужно рассматривать проблему в разрезе комплексной застройки территории района.

Есть отдельная острая территория, яркий пример которой мы видели по зоне Крылова, приводит пример начальник департамента. По одному дому отстроились, нагрузка на три школы увеличилась за счет пяти домов. Сегодня мы предлагаем жителям этих домов обучение, к примеру, в Пашино, еще где-то, поскольку закон суровый: нет места в этих школах предлагай там, где свободно. Здесь не вижу серьезных противоречий. Больше пугают дома на окраинах. В центре города детородная составляющая меньше. Но я бы просил эту территорию в ближайшем будущем рассмотреть комплексно на предмет ускорения строительства школы на Ипподромской.

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Что касается Иподромской как варианта решения проблемы, то «Дом-Строй», по словам представителя компании, готов вложиться в работы по подготовке территории будущей школы.

Нужно будет посмотреть площадку, которая сегодня предназначена для строительства школы в пойме реки Каменки, сообщают в компании. Здесь можно было бы привлечь не только нашу компанию для подготовки территории. Если вопрос в том, чтобы вынести сети, то соберите всех застройщиков и пропорционально площадям, которые планируем вводить, обозначьте суммы на вынос теплотрассы. Думаю, застройщики согласятся. Мы не завтра собираемся строить этот объект, но нам нужно его проектировать.

Второй вариант, предлагаемый мэрией, рассмотреть возможность строительства школы на одной из двух ближайших муниципальных территорий.

Не особо принципиально будет для жителей и депутатов, какая из этих территорий станет резервом под школу, какая под зеленую зону, считает вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев. — Я бы предложил рассмотреть возможность посадки школы на этой территории (от моста до «Хоккайдо»), сминимизировав объем выносимых сетей. Думаю, не должна конфликтовать школа с зеленой зоной. Земля будет полностью городская и одна, и другая. Может быть, вокруг школы зеленую зону и сформируем.

В начале 2021 года ПАО Банк «ФК Открытие» сообщил о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего банку на праве собственности.  Речь идет об административном здании площадь 9,8 тысячи кв. м, которое много лет занимали различные кредитные организации и которое расположено на «банковской» улице Новосибирска — улице Кирова. А также об участке земли площадью 10262 кв. м. Начальная цена лота составляла 583,3 млн рублей. Заявки на участие подали две компании: ООО «Левобережное» и ООО «Дом-строй Сибирь» (входит в ГК «Дом-Строй»). Оба претендента предложили минимальную цену. После рассмотрения заявок к участию в процедуре был допущен только застройщик. Эксперты, опрошенные редакцией, отмечали, что на этом земельном участке можно построить любую современную недвижимость: жилой дом, бизнес-центр, апартаменты, комбинированный многофункциональный объект с торговыми блоками и т. д., и она будет востребована.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость город благоустройство


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