«Россети» приступили к строительству энергетической инфраструктуры для расширения Новосибирского участка Транссиба

До конца 2024 года специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») смонтируют 59 опор и проложат почти 53 км провода. В 2025-2026 годах будет проведена модернизация двух питающих центров 110 и 220 кВ, где установят современные отечественные комплексы противоаварийной автоматики. Также планируется реконструкция подстанции 110 кВ «Железнодорожная», мощность которой вырастет более чем в 1,5 раза – до 50 МВА.

Общая стоимость мероприятий оценивается в 875 млн рублей. Максимальный объем присоединения потребителя к сети составит 295 МВт.

Новосибирск – крупнейший транспортно-логистический узел, в том числе участвующий в формировании северного завоза. Даже своим появлением город обязан железной дороге – он был основан как поселок строителей моста через Обь.

«Россети» принимают активное участие в развитии Восточного полигона железных дорог, куда входит Транссиб. Уже завершен первый этап проекта электроснабжения, в рамках которого компания ввела в работу около 3 тыс. МВА трансформаторной мощности и почти 3 тыс. км магистральных линий электропередачи. До конца текущего года «Россети» выполнят шесть из семи основных мероприятий второго этапа – в общей сложности это более 1,7 тыс. км ЛЭП и 1,5 тыс. МВА мощности. Параллельно идет работа по развитию распределительных сетей в регионах прохождения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Реконструкция железнодорожной магистрали проводится в рамках национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры», утверждённого Правительством Российской Федерации. Провозная способность Восточного полигона к концу 2024 года достигнет 180 млн тонн, а к 2032 году – 270 млн тонн.