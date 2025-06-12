Эстакада четвертого моста в Новосибирске готова на 97%

Работы на эстакаде основного хода дороги к платному мостовому переходу протяжённостью почти 1200 м, расположенной на левом берегу, находятся на финишной прямой. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «ВИС». Эта дорога ведет от пунктов взимания платы и выходит на развязку.

Сейчас на дороге работает техника, которая укладывает асфальтобетон. Работы по устройству дорожной одежды также ведутся в тоннеле, который проходит под Транссибом.

Кроме того, подрядчик бетонирует фундаменты акустических экранов, которые будут установлены вдоль дороги. Их общая протяжённость более 2 км.

На правом берегу в этом году будет проводиться благоустройство парка «Городское начало».

Напомним, очередной срок сдачи четвертого моста назначен на четвертый квартал 2025 года.

Напомним, в 2017 году ООО «Сибирская концессионная компания» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.) выиграло концессию на строительство четвёртого моста, предложив более выгодные условия по двум основным критериям: федеральный грант и минимальный гарантированный доход.

Первоначально стоимость строительства составляла 26,277 миллиарда рублей, но затем она была снижена на 50 миллионов рублей для каждого критерия.

Изначально планировалось завершить строительство к концу 2022 года, однако эта дата неоднократно переносилась. За время строительства стоимость объекта выросла на 9 миллиардов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на завершение строительства четвертого моста регион получит почти 3 млрд рублей.