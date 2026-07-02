Приставы изъяли имущество новосибирского «Сибсельмаша» у покупателей

Судебные приставы провели работу по передаче в доход Российской Федерации имущества, принадлежащего 15 должникам — юридическим лицам, чьи объекты расположены по улице Станционной. После решения суда, который признал договоры купли продажи этого имущества недействительными, в рамках исполнительных производств изымались земельные участки, оборудование и объекты недвижимости. По информации редакции Infopo54, они расположены на территории бывшего завода НПО «Сибсельмаш».

— На минувшей неделе в установленные законом сроки двое должников добровольно передали в доход государства 50 земельных участков, восемь трансформаторных подстанций, 40 нежилых строений и четыре транспортных средства, — сообщили в пресс-службе УФССП.

Трое должников, отказавшихся исполнять решение суда, привлечены к уплате исполнительского сбора в размере 100 тысяч рублей каждый, а один предприниматель — 10 тысяч рублей.

— На 2 июля по всем 15 исполнительным производствам требования суда исполнены в полном объеме, и соответствующее имущество передано в доход государства, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в августе 2024 года прокуратура Новосибирской области обратилась с иском в суд. Ведомство настаивало на признании недействительным договоров купли продажи 5 объектов недвижимого имущества, ранее составлявших имущественный комплекс ОАО «НПО «Сибсельмаш». Договоры были заключены в 2021 году между ООО «Меркас» и ООО «МетРесурс», а затем между ООО «МетРесурс» и ООО «НТПЗ».

На минувшей неделе Верховный суд России отказал ООО «Меркас», ООО «НТПЗ» и Андрею Соседко в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Об этом говорится в определении суда.

В целом прокуратура оспаривала продажу активов завода и другим покупателям. Всего в исках ведомства в 2024 году фигурировали 15 ответчиков: компании, ИП, а также мэрия Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае 2025 «Сибсельмаш» перешел под управление «НПО «Курганприбор». В августе на предприятии завершилось конкурсное производство. В феврале 2026 года представители «Курганприбора» сообщали, что компания вложила в площадку «Сибсельмаша» несколько миллиардов рублей. К концу 2026 года инвестор планирует создать дополнительно 1500 рабочих мест.