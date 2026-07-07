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Власть Отставки и назначения

У новосибирских приставов новое назначение

Автор: Юлия Данилова

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Иван Пожидаев стал заместителем руководителя ведомства

На должность заместителя руководителя Главного управления управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — заместителя главного судебного пристава Новосибирской области назначен подполковник внутренней службы Иван Пожидаев.

Он будет курировать три направления деятельности Главного управления: организацию обеспечения установленного порядка деятельности судов, профессиональную подготовку и воспитательную работу, а также контрольно-надзорную и разрешительную деятельность.

Иван Пожидаев окончил Новосибирский военный институт по специальности «Боевая и повседневная деятельность мотострелковых подразделений» и Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики по направлению «Юриспруденция».

Служил в Северо-Кавказском военном округе Министерства обороны России и внутренних войсках МВД России. В 2013 году перешел на должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В 2021 году начал работать в Главном управлении ФССП России по Новосибирской области в должности инспектора, а затем заместителем начальника отдела. В 2023 году был назначен на должность врио заместителя руководителя Главного управления ФССП по Иркутской области.

Ранее редакция сообщала о том, что назначен новый начальник Новосибирского управления Судебного департамента. 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Новосибирск

Теги : приставы назначение

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В схемах «бумажного» НДС в Новосибирске отличились компании трех отраслей

Автор: Юлия Данилова

В ходе контрольных мероприятий налоговыми органами Новосибирской области установлено, что большинство новосибирских компаний, которых поймали за участие в схеме «бумажного» НДС, работают в торговле — 35%. Около 15% оказывают услуги по организации грузоперевозок, почти 11% заняты в строительной отрасли. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Как ранее заявляли налоговики, всего в регионе выявлены более 1 тысячи налогоплательщиков, участвовавших в этой схеме. Общая сумма неправомерно принятых налоговых вычетов превышает 2 млрд рублей.

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Более 700 незаконных киосков планируют демонтировать в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске усилен контроль за уличной торговлей: за первое полугодие 2026 года в городе демонтировано 426 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО), составлено 490 протоколов за незаконную торговлю, проведено более 550 рейдов с участием полиции, изъято более 10 тонн нелегальной продукции. Об этом мэр Максим Кудрявцев сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

В мэрии подчеркивают, что динамика демонтажа НТО показывает рост: в 2024 году было убрано 305 объектов, в 2025 году — 752 объекта, а за первое полугодие 2026 года — уже 426 объектов. До конца 2026 года планируется демонтировать с улиц города около 700 незаконных торговых объектов.

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Под Новосибирском создадут новый центр селекции растений

Автор: Оксана Мочалова

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию и завершение строительства здания «Блок климокамер» в поселке Краснообск. На этом объекте будет размещен Центр селекции и микроклонального размножения сельскохозяйственных и технических растений, который создается при Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

Проектом предусмотрено увеличение этажности и площади недостроенного здания. После реконструкции здесь появится трехэтажный комплекс площадью более 4,5 тысяч кв. метров. В нем будут не только производственные лаборатории, но и административно-бытовые помещения.

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Мэрия утвердила проект застройки у «Наутилуса»

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске утверждён проект планировки территории в Ленинском районе, где появится первая в левобережной части города полноценная пешеходная набережная. Документ, подписанный мэром Максимом Кудрявцевым, определяет развитие участка в 86,5 га до 2030 года и на перспективу.

Территория ограничена полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, рекой Обью, дамбой Октябрьского моста и перспективной магистралью. Согласно проекту, жилой застройки здесь не будет — вместо неё создадут многофункциональную зону с объектами для отдыха, работы и общественного транспорта.

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В Новосибирской области усилен контроль за топливом

В Новосибирской области налажено обеспечение топливом всех экстренных и коммунальных служб, а также транспорта, задействованного в доставке продуктов питания в торговые точки. Тем не менее дефицит топлива сохраняется, что требует разумного подхода к его экономии без ущерба для текущей деятельности, включая автопарки государственных и муниципальных учреждений. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания.

Глава региона подчеркнул, что экономия не должна влиять на качество государственных и муниципальных услуг. Предполагается, что сокращение потребления топлива может быть достигнуто за счет уменьшения числа выездных совещаний и командировок, а также рассмотрения возможности переноса на другие даты массовых мероприятий, требующих значительного привлечения транспорта. Губернатор призвал всех оценить свои возможности и предпринять оправданные меры по экономии.

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В регионах Сибири адаптируют условия заправки на АЗС к реалиям

Автор: Юлия Данилова

Губернаторы сибирских регионов комментируют ситуацию с топливом на своих территориях в официальных каналах в социальных сетях.

Глава Томской области Владимир Мазур сообщил, что к пятнице 3 июля семь организаций из районов области подписали договоры с «Томскнефтепродукт» («Роснефть») по поставкам бензина и дизтоплива. Поставки на частные АЗС в области уже идут. Он призвал глав районов и городов держать на контроле ситуацию с остальными независимыми АЗС. Мазур подчеркнул, что не все руководители таких компаний оперативно готовят документы для сотрудничества с новым поставщиком. Из-за субъективных факторов в очередях страдают люди.

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