У новосибирских приставов новое назначение

На должность заместителя руководителя Главного управления управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — заместителя главного судебного пристава Новосибирской области назначен подполковник внутренней службы Иван Пожидаев.

Он будет курировать три направления деятельности Главного управления: организацию обеспечения установленного порядка деятельности судов, профессиональную подготовку и воспитательную работу, а также контрольно-надзорную и разрешительную деятельность.

Иван Пожидаев окончил Новосибирский военный институт по специальности «Боевая и повседневная деятельность мотострелковых подразделений» и Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики по направлению «Юриспруденция».

Служил в Северо-Кавказском военном округе Министерства обороны России и внутренних войсках МВД России. В 2013 году перешел на должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В 2021 году начал работать в Главном управлении ФССП России по Новосибирской области в должности инспектора, а затем заместителем начальника отдела. В 2023 году был назначен на должность врио заместителя руководителя Главного управления ФССП по Иркутской области.

Ранее редакция сообщала о том, что назначен новый начальник Новосибирского управления Судебного департамента.