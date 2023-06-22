В Новосибирске начались массовые рейды по проверке подростков-байкеров

Госавтоинспекция по Новосибирской области организовала массовые рейды по проверке детей и подростков, разъезжающих на мотоциклах, скутерах и мопедах. Об этом сообщает телеграм-канал Экстренный НСК. Информация также размещена в телеграм-канале ГИБДД Новосибирской области. Контрольные рейды проходят в частном секторе города и на территории дач. Детей оформляют, как нарушителей, а мотоциклы, скутеры и мопеды отправляют на специализированные стоянки.

В Госавтоинспекции напомнили, управлять транспортными средствами категории «М» и «А1» можно строго с 16 лет и при наличии водительского удостоверения. Штраф за нарушение этого правила от 5 до 15 тысяч рублей.

На середину июня количество ДТП с участием детей в 2023 году, по сравнению с прошлым годом, в Новосибирской области выросло на 9%, количество травмированных в ДТП детей — на 3%. Такие данные по итогам мая привили в ответ на запрос Infopor54 в ГУ МВД региона. Всего, по информации управления, за месяц в регионе зарегистрировано 32 ДТП, по результатам которых 34 ребёнка получили травмы различной степени тяжести.

Ранее редакция сообщала о том, что подросток на мопеде вылетел с дороги в Новосибирской области и погиб.