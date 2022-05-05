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Городские фонтаны запускают после пандемийного простоя

  • 05/05/2022, 16:01
Автор:
новости Новосибирска
За это время в них пришлось вложить еще больше средств, чем за периоды летней работы, чтобы не перегревались и не зацветали в теплое время года.

В ближайшее время на территории Новосибирска возобновят работу фонтаны, подведомственные МКУ «Городской фонтан». Как рассказывает директор учреждения Валерий Науменко, фонтаны пришлось законсервировать и держать в простое на протяжении длительного времени — периода пандемии.

— Включать их было нельзя во избежание скопления вокруг них народа во время пандемии, — говорит Науменко. — А в невключенном виде фонтаны перегревались, зацветали, и приходилось их тщательнее чистить. Я рад, что победили пандемию и вовремя включаем фонтаны, чтобы жители дольше могли наблюдать за их работой и отдыхать в тени прохладных струй. В этом году фонтаны надо как можно быстрее запустить, а осенью выключить, чтобы не перемерзли, поскольку в Сибири живем. Во второй половине лета приступаем к монтажу подсветки на наиболее знаковых фонтанах города.

По информации мэрии Новосибирска, 6 мая будут запущены 15 фонтанов, подведомственных МКУ «Городской фонтан»: на бульваре Победы, улице Приморской, три фонтана на площади им. Пименова, у театра «Глобус», в Первомайском сквере, на улице Орджоникидзе, у ДК «Энергия», в сквере «Лучистый», в парке «Березовая роща», на улицах Селезнева, Ползунова, 25 лет Октября, Рассветной.

Кроме того, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил МКУ составить график работ по доведению до ума еще ряда городских фонтанов, которые не действуют в связи с ненадлежащим техническим состоянием.

— Есть в городе фонтаны, находящиеся в ремонте, — напомнил мэр. — В то же время есть программа их реконструкции. Необходимо подготовить и представить график работ, чтобы мы выбрали финансовую схему.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ожидают резкий рост спроса на внутригородские перевозки речным транспортом.

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : фонтан город благоустройство


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