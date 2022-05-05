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О полном переключении на отечественные бренды говорить пока рано, но тенденция уже намечается

  • 05/05/2022, 15:44
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О полном переключении на отечественные бренды говорить пока рано, но тенденция уже намечается
Спрос на российскую одежду подскочил до 28% относительно показателей прошлого года.

По данным аналитиков рекламного программатика Platforma, продажи одежды крупнейших сетей в России в период с 21 февраля по 10 апреля упали на 23% относительно того же периода прошлого года, хотя в начале года они росли почти на 8%. Негативная динамика затронула и отечественных ритейлеров – в середине марта (14-20 числа) снижение доходило до 15,5%.

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Замещение ушедших брендов отечественными сетями началось лишь в самом конце марта-начале апреля. После существенного снижения расходов покупателей в отечественных fashion-магазинах на протяжении практически всего текущего года (в отдельные недели оно доходило до 15%) рост в 14% был зафиксирован в период с 28 марта по 3 апреля. Затем тенденция укрепилась и рост усилился в два раза – до 28%. При этом отрицательная динамика количества чеков в этот период замедлилась – с -32% в середине марта до -11% в начале апреля.

— Говорить о полном переключении на отечественные бренды пока рано, но тенденция уже намечается – динамика расходов в российских магазинах существенно усилилась. Поддержать этот тренд может грамотный подход к продвижению и использованию рекламных инструментов, например, с акцентом на клиентов иностранных брендов, покинувших рынок, — отметил генеральный директор компании Platforma Алексей Каштанов.

Platforma (Резидент Skolkovo) – разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру.

Фото: pixabay.com — ottawagraphics

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : продажа отечественный производитель бренд


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