О полном переключении на отечественные бренды говорить пока рано, но тенденция уже намечается

По данным аналитиков рекламного программатика Platforma, продажи одежды крупнейших сетей в России в период с 21 февраля по 10 апреля упали на 23% относительно того же периода прошлого года, хотя в начале года они росли почти на 8%. Негативная динамика затронула и отечественных ритейлеров – в середине марта (14-20 числа) снижение доходило до 15,5%.

— Говорить о полном переключении на отечественные бренды пока рано, но тенденция уже намечается – динамика расходов в российских магазинах существенно усилилась. Поддержать этот тренд может грамотный подход к продвижению и использованию рекламных инструментов, например, с акцентом на клиентов иностранных брендов, покинувших рынок, — отметил генеральный директор компании Platforma Алексей Каштанов.

Замещение ушедших брендов отечественными сетями началось лишь в самом конце марта-начале апреля. После существенного снижения расходов покупателей в отечественных fashion-магазинах на протяжении практически всего текущего года (в отдельные недели оно доходило до 15%) рост в 14% был зафиксирован в период с 28 марта по 3 апреля. Затем тенденция укрепилась и рост усилился в два раза – до 28%. При этом отрицательная динамика количества чеков в этот период замедлилась – с -32% в середине марта до -11% в начале апреля.

Platforma (Резидент Skolkovo) – разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру.