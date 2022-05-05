О полном переключении на отечественные бренды говорить пока рано, но тенденция уже намечается

По данным аналитиков рекламного программатика Platforma, продажи одежды крупнейших сетей в России в период с 21 февраля по 10 апреля упали на 23% относительно того же периода прошлого года, хотя в начале года они росли почти на 8%. Негативная динамика затронула и отечественных ритейлеров – в середине марта (14-20 числа) снижение доходило до 15,5%.
— Говорить о полном переключении на отечественные бренды пока рано, но тенденция уже намечается – динамика расходов в российских магазинах существенно усилилась. Поддержать этот тренд может грамотный подход к продвижению и использованию рекламных инструментов, например, с акцентом на клиентов иностранных брендов, покинувших рынок, — отметил генеральный директор компании Platforma Алексей Каштанов.
Platforma (Резидент Skolkovo) – разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру.
Фото: pixabay.com — ottawagraphics
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