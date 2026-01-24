Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Медицина Наука Общество

Новосибирский инфекционист оценил вероятность «Болезни X» и возможной пандемии

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Разговоры о новой страшной пандемии учёные называют небезосновательными

В прессе, сначала в западной, а потом в России, появились прогнозы учёных о возможной глобальной пандемии «Болезни X» в 2026 году. В числе потенциальных угроз эпидемиологи называют вирусы обезьяньей оспы, краснухи, птичьего гриппа и Оропуче. Infopro54 публикует комментарии экспертов о рисках новой пандемии и исследованиях вирусов, которые есть в обновлённом списке.

Термин «Болезнь X» («Disease X») используется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с 2018 года. Он обозначает теоретический неизвестный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. То есть «Болезни X» не существует. Это — концепция, которая указывает системам здравоохранения и научным сообществам на существующие риски, чтобы они были готовы быстро реагировать на новые угрозы. В перечень вирусов, способных вызвать катастрофическую пандемию, ранее были включены SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, вирус Эбола, вирус Зика, вирус Нипах, коронавирусы, вызывающие ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжёлый острый респираторный синдром (SARS).

— Возможность пандемии сопровождает человечество всегда. Никто не может полностью исключить вероятность того, что какой-либо вирус мутирует и приобретёт способность к глобальному распространению, что приведёт к всеобщей восприимчивости и, как следствие, к пандемии. При этом важно понимать, что чаще всего пандемии вызывают вирусы, передающиеся воздушно-капельным путём, — говорит кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Инфекционист прокомментировал конкретные четыре вируса, которые указаны в списке кандидатов на возбудителя «Болезни X» в этом году. Он подчеркнул, что краснуха не представляет угрозы пандемии благодаря наличию эффективной вакцины, а вирус Оропуче, передающийся через укусы насекомых, не может вызвать глобальную пандемию из-за отсутствия передачи от человека к человеку. Оспа обезьян, хоть и представляет эпидемиологический интерес, также имеет низкую вероятность вызвать пандемию в 2026 году, так как за возбудителем ведётся активное наблюдение. Эксперт считает, что наибольшую потенциальную угрозу представляет птичий грипп, поскольку он передаётся преимущественно воздушно-капельным путём.

— Он опасен и передаётся преимущественно воздушно-капельным, а в меньшей степени контактным путём. Однако на сегодняшний день птичий грипп не преодолел межвидовой барьер: он остаётся угрозой прежде всего для птиц, а заражение человека носит случайный характер, поскольку человек не является основным хозяином данного вируса. Если же вирус начнёт эффективно передаваться от человека к человеку и преодолеет межвидовой барьер, иммунная система большинства людей окажется к нему восприимчивой, что может стать источником пандемии. Вместе с тем за этим вирусом ведётся постоянное эпидемиологическое наблюдение, и в случае его адаптации к человеку существуют противовирусные препараты и налажено производство вакцин против гриппа, — говорит Андрей Поздняков.

Отвечая на вопрос, можно ли дополнить список угроз, инфекционист отметил рост заболеваемости тяжёлыми формами аденовирусной инфекции в США, что теоретически может привести к масштабным вспышкам. Однако основной группой риска остаются дети и пациенты с ослабленным иммунитетом.

Новосибирские учёные изучают большинство указанных вирусов, в том числе экзотические, в России не встречающиеся. Птичий грипп и аденовирусы — предмет исследований разных научных групп. Так, на последней конференции OpenBio была представлена работа группы учёных ГНЦ ВБ «Вектор» и НГУ, посвящённая птичьему гриппу.

— Вирус высокопатогенного гриппа птиц, ранее циркулирующий преимущественно в популяции птиц, всё чаще выявляется у диких и домашних животных и становится причиной спорадических случаев инфицирования людей, зачастую характеризующихся тяжёлыми клиническими проявлениями. На июль 2025 года особенно напряжённая эпизоотическая обстановка наблюдается на территориях Северной Америки и Юго-Восточной Азии. Ввиду того, что вирус гриппа A/H5Nx переносится в основном водоплавающими перелётными птицами, миграционные пути которых пролегают через весь евразийский материк, не исключена вероятность заноса и распространения вируса высокопатогенного гриппа птиц среди птиц и млекопитающих в РФ. В связи с этим существует необходимость изучения антигенных и молекулярно-биологических свойств циркулирующих и вновь возникающих вариантов вируса гриппа A/H5Nx, — говорится в докладе главного специалиста ГНЦ ВБ «Вектор» Элины Дубровской.

Также на вирусологической конференции была представлена работа новосибирских учёных, посвящённая генетическому разнообразию аденовирусов и респираторно-синцитиальных вирусов (РСВ). Основой стало обследование пациентов городской инфекционной больницы, поступивших с диагнозом «ОРЗ».

— Распространённость серотипов аденовирусов и серотипов РСВ на территории России мало изучена, хотя эти вирусы способны вызывать ОРЗ с тяжёлым течением, вплоть до летального исхода, особенно у детей и пожилых людей. Мы разработали и апробировали систему для генотипирования РСВ. Также мы определили представленность аденовирусов в образцах от пациентов Городской инфекционной клинической больницы №1 за эпидсезон 2023–2024 гг. [В ходе исследования] был установлен вклад РСВ в этиологию тяжёлых респираторных заболеваний среди взрослых (3,8%). Вклад аденовирусов в этиологию тяжёлых респираторных заболеваний — 2,7%. Целесообразно продолжить исследования, направленные на оценку и обоснование разработки вакцин, — сказано в докладе сотрудника НГУ Дианы Деминой.

Говоря о необходимости разработки новых вакцин, вирусологи в качестве аргумента приводят пандемию COVID-19. Достаточно быстрое создание отечественной вакцины стало возможным благодаря технологиям, разработанным в 1970-е. Научные работы того времени в современной терминологии как раз и были подготовкой к «Болезни X», которой в 2020 году стал ковид.

Ранее редакция рассказывала о гонконгском гриппе, который в этом сезоне циркулирует в регионе: кого госпитализируют с этим диагнозом, какие осложнения он дает, и когда ожидается пик заболеваемости.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Медицина Наука Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Что такое "Болезнь X" пандемия которые могут стать причиной пандемии вирусы

179
0
0
Предыдущая статья
Рынок автокредитов в Новосибирской области в 2025 году снизился на треть
Следующая статья
Количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%

В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске подписан договор купли-продажи объекта культурного наследия — «Дома жилого комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги» на улице Якушева, 142. Здание было продано за 31 636 001 рубль при стартовой цене в 1 рубль. Покупателем стало ООО Специализированный застройщик «Загорские Кварталы». Продавцом памятника выступала мэрия.

Торги прошли в середине января на электронной площадке «РТС-тендер». Победитель обязан разработать проект реставрации и провести работы по сохранению памятника в течение пяти лет. Одновременно с покупкой здания компания заключит договор аренды земельного участка под ним. Арендная плата установлена в размере 1 рубля в год на весь период восстановления.

Читать полностью

«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Автор: Мария Гарифуллина

Одна из старейших улиц Новосибирска — улица Инская — за последние несколько лет сильно изменилась. Здесь строится новый квартал «Инские холмы», и уже практически полностью снесены старые деревянные дома. Их оплакивают историки и ценители деревянного зодчества. Вместе с тем тут же был реализован проект, который можно назвать прецедентом для города: бизнес привел в порядок объект культурного наследия, ему не принадлежащий.

Infopro54 решил запечатлеть Инскую в момент, который можно назвать переломным (когда новое еще не все построено, а старое не все снесено), и поговорить с застройщиком и защитниками наследия.

Читать полностью

С пилота, посадившего лайнер под Новосибирском, взыскивают 119 млн

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предъявила иск к командиру самолета, совершившего аварийную посадку самолета Airbus A320 на поле в Убинском районе Сергею Белову на сумму 118,9 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Исковое требование направлено на компенсацию ущерба воздушному судну.

По данным экспертизы, в результате посадки вне аэродрома были повреждены элементы шасси, двигателя и тормозной системы. Представители защиты пилота оспаривают корректность проведения экспертизы, указывая на отсутствие в материалах дела мотивированного расчета суммы ущерба.

Читать полностью

«Сибирь» обыграла лидера КХЛ — магнитогорский «Металлург»

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская команда «Сибирь», стремящаяся попасть в плей-офф сезона 2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграла на выезде у лидера регулярного чемпионата — магнитогорского «Металлурга». Игра состоялась 22 января.

В первом периоде команды не забили ни одного гола, но во втором они обменялись шайбами. Илья Талалуев из Новосибирска открыл счёт, а Егор Яковлев из Екатеринбурга ответил точным броском. Решающий момент наступил на 58-й минуте: Антон Косолапов, воспользовавшись численным преимуществом, вывел свою команду вперёд — 2:1.

Читать полностью

Депутат Останина потребовала отстранить губернатора Кузбасса

Автор: Оксана Мочалова

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина потребовала отставки губернатора Кемеровской области Ильи Сердюка. Поводом стало его скандальное заявление в прямом эфире, где он прокомментировал гибель девяти новорождённых в новокузнецком роддоме.

В ходе эфира губернатор заявил, что у каждого ребёнка был личный врач, а медики не могли допустить ошибку.

Читать полностью

Главную причину ДТП в Новосибирской области назвали дорожники

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в 2025 году на региональных и межмуниципальных дорогах произошло 407 аварий. Это на 16% больше, чем годом ранее. Количество погибших увеличилось на 36% и достигло 106 человек. Число травмированных выросло на 10% и достигло 582 человек, по данным Территориального управления автомобильных дорог региона (ТУАД). Основной причиной аварий, которые составили 97% от общего числа, стали нарушения правил дорожного движения (ПДД).

— Лидер здесь — выезд на встречную полосу, особенно в запрещенных местах: 94 ДТП унесли жизни 47 человек. Вторым по опасности стало превышение скоростного режима (149 ДТП, 33 погибших). Значительное число жертв связано и с нарушением правил на перекрестках, включая проезд на запрещающий сигнал светофора (70 ДТП, 13 погибших), — говорится в сообщении.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Право&Порядок

Количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%

Медицина Наука Общество

Новосибирский инфекционист оценил вероятность «Болезни X» и возможной пандемии

Авто

Рынок автокредитов в Новосибирской области в 2025 году снизился на треть

Бизнес Власть Общество

В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей

Власть

«Есть серьезные проблемы»: Генпрокуратура сделала замечание Новосибирской области по вопросу обращения с отходами

Туризм

Питомцы новосибирцев посетили десять стран в 2025 году

Бизнес Город Недвижимость Общество

«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Финансы

Молодежь ценит выгоду и активно использует подписки

Общество

С пилота, посадившего лайнер под Новосибирском, взыскивают 119 млн

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Власть

В Новосибирске прошла рабочая встреча полпреда с заместителем генпрокурора РФ

Недвижимость

Сибирская строительная неделя-2026: профильные события для специалистов отрасли

Спорт

«Сибирь» обыграла лидера КХЛ — магнитогорский «Металлург»

Бизнес Власть

В зависшие проекты по «Чистой воде» новосибирский бюджет вложит более 300 млн

Власть Общество

Депутат Останина потребовала отстранить губернатора Кузбасса

Общество

Главную причину ДТП в Новосибирской области назвали дорожники

Город Общество

На Плющихинском жилмассиве в Новосибирске построят ливневую канализацию

Бизнес

Более миллиона студентов и школьников Сибири оплачивают покупки бонусами

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности