Новосибирский инфекционист оценил вероятность «Болезни X» и возможной пандемии

В прессе, сначала в западной, а потом в России, появились прогнозы учёных о возможной глобальной пандемии «Болезни X» в 2026 году. В числе потенциальных угроз эпидемиологи называют вирусы обезьяньей оспы, краснухи, птичьего гриппа и Оропуче. Infopro54 публикует комментарии экспертов о рисках новой пандемии и исследованиях вирусов, которые есть в обновлённом списке.

Термин «Болезнь X» («Disease X») используется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с 2018 года. Он обозначает теоретический неизвестный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. То есть «Болезни X» не существует. Это — концепция, которая указывает системам здравоохранения и научным сообществам на существующие риски, чтобы они были готовы быстро реагировать на новые угрозы. В перечень вирусов, способных вызвать катастрофическую пандемию, ранее были включены SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, вирус Эбола, вирус Зика, вирус Нипах, коронавирусы, вызывающие ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжёлый острый респираторный синдром (SARS).

— Возможность пандемии сопровождает человечество всегда. Никто не может полностью исключить вероятность того, что какой-либо вирус мутирует и приобретёт способность к глобальному распространению, что приведёт к всеобщей восприимчивости и, как следствие, к пандемии. При этом важно понимать, что чаще всего пандемии вызывают вирусы, передающиеся воздушно-капельным путём, — говорит кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Инфекционист прокомментировал конкретные четыре вируса, которые указаны в списке кандидатов на возбудителя «Болезни X» в этом году. Он подчеркнул, что краснуха не представляет угрозы пандемии благодаря наличию эффективной вакцины, а вирус Оропуче, передающийся через укусы насекомых, не может вызвать глобальную пандемию из-за отсутствия передачи от человека к человеку. Оспа обезьян, хоть и представляет эпидемиологический интерес, также имеет низкую вероятность вызвать пандемию в 2026 году, так как за возбудителем ведётся активное наблюдение. Эксперт считает, что наибольшую потенциальную угрозу представляет птичий грипп, поскольку он передаётся преимущественно воздушно-капельным путём.

— Он опасен и передаётся преимущественно воздушно-капельным, а в меньшей степени контактным путём. Однако на сегодняшний день птичий грипп не преодолел межвидовой барьер: он остаётся угрозой прежде всего для птиц, а заражение человека носит случайный характер, поскольку человек не является основным хозяином данного вируса. Если же вирус начнёт эффективно передаваться от человека к человеку и преодолеет межвидовой барьер, иммунная система большинства людей окажется к нему восприимчивой, что может стать источником пандемии. Вместе с тем за этим вирусом ведётся постоянное эпидемиологическое наблюдение, и в случае его адаптации к человеку существуют противовирусные препараты и налажено производство вакцин против гриппа, — говорит Андрей Поздняков.

Отвечая на вопрос, можно ли дополнить список угроз, инфекционист отметил рост заболеваемости тяжёлыми формами аденовирусной инфекции в США, что теоретически может привести к масштабным вспышкам. Однако основной группой риска остаются дети и пациенты с ослабленным иммунитетом.

Новосибирские учёные изучают большинство указанных вирусов, в том числе экзотические, в России не встречающиеся. Птичий грипп и аденовирусы — предмет исследований разных научных групп. Так, на последней конференции OpenBio была представлена работа группы учёных ГНЦ ВБ «Вектор» и НГУ, посвящённая птичьему гриппу.

— Вирус высокопатогенного гриппа птиц, ранее циркулирующий преимущественно в популяции птиц, всё чаще выявляется у диких и домашних животных и становится причиной спорадических случаев инфицирования людей, зачастую характеризующихся тяжёлыми клиническими проявлениями. На июль 2025 года особенно напряжённая эпизоотическая обстановка наблюдается на территориях Северной Америки и Юго-Восточной Азии. Ввиду того, что вирус гриппа A/H5Nx переносится в основном водоплавающими перелётными птицами, миграционные пути которых пролегают через весь евразийский материк, не исключена вероятность заноса и распространения вируса высокопатогенного гриппа птиц среди птиц и млекопитающих в РФ. В связи с этим существует необходимость изучения антигенных и молекулярно-биологических свойств циркулирующих и вновь возникающих вариантов вируса гриппа A/H5Nx, — говорится в докладе главного специалиста ГНЦ ВБ «Вектор» Элины Дубровской.

Также на вирусологической конференции была представлена работа новосибирских учёных, посвящённая генетическому разнообразию аденовирусов и респираторно-синцитиальных вирусов (РСВ). Основой стало обследование пациентов городской инфекционной больницы, поступивших с диагнозом «ОРЗ».

— Распространённость серотипов аденовирусов и серотипов РСВ на территории России мало изучена, хотя эти вирусы способны вызывать ОРЗ с тяжёлым течением, вплоть до летального исхода, особенно у детей и пожилых людей. Мы разработали и апробировали систему для генотипирования РСВ. Также мы определили представленность аденовирусов в образцах от пациентов Городской инфекционной клинической больницы №1 за эпидсезон 2023–2024 гг. [В ходе исследования] был установлен вклад РСВ в этиологию тяжёлых респираторных заболеваний среди взрослых (3,8%). Вклад аденовирусов в этиологию тяжёлых респираторных заболеваний — 2,7%. Целесообразно продолжить исследования, направленные на оценку и обоснование разработки вакцин, — сказано в докладе сотрудника НГУ Дианы Деминой.

Говоря о необходимости разработки новых вакцин, вирусологи в качестве аргумента приводят пандемию COVID-19. Достаточно быстрое создание отечественной вакцины стало возможным благодаря технологиям, разработанным в 1970-е. Научные работы того времени в современной терминологии как раз и были подготовкой к «Болезни X», которой в 2020 году стал ковид.

Ранее редакция рассказывала о гонконгском гриппе, который в этом сезоне циркулирует в регионе: кого госпитализируют с этим диагнозом, какие осложнения он дает, и когда ожидается пик заболеваемости.