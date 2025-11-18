В Новосибирске распространяется РС-вирус, чаще всего болеют дети до двух лет

В России зарегистрирован рост случаев РС-инфекции (респираторно-синцитиальный вирус). Согласно эпидемиологической сводке НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, подъем начался на 44 неделе, то есть с 27 октября по 2 ноября. Эти выводы были сделаны на основе данных из 37 городов, в том числе из Новосибирска.

В северном полушарии подъемы заболеваемости РС-инфекции наблюдаются ежегодно преимущественно осенью и зимой. Пик обычно приходится на февраль-март. Новый эпидсезон начался в этом году в конце сентября и с того момента публикуются еженедельные сводки.

— За период с 40 недели 2025 года по 45 неделю 2025 года РС-вирус был выявлен во все недели. В среднем частота диагностирования РС-вируса составила 0,3%. Максимальная частота детекции РС-вирусной инфекции была зарегистрирована на 44 и 45 неделе 2025 года, составив 0,4% от числа обследованных больных, — говорится в материалах НИИ гриппа.

Самое большое количество случаев заболевания выявляют среди детей в возрасте 0-2 года. И именно для этой возрастной категории респираторно-синцитиальный вирус особенно опасен. Вирус часто поражает нижние дыхательные пути, и у маленьких пациентов заболевание может протекать тяжело, вызывая пневмонию и бронхиолит. Но в большинстве случаев РС-инфекция протекает в виде легкой ОРВИ. Поэтому масштабного тестирования на данный вирус в российских регионах не проводят.

— В диагностике на РС-инфекцию есть смысл, только если ребенок или взрослый попадает в стационар. На амбулаторном этапе, если у человека нет тяжелой респираторной инфекции, в этой диагностике нет никакого смысла. Потому что все равно нет этиотропной терапии, нет специального противовирусного препарата для лечения именно этой инфекции. В условиях стационара врачам уточненная информация о возбудителе, в данном случае о РС-вирусе, нужна для выбора тактики действий. Например, это говорит о том, что возможно потребуется кислород, ИВЛ, — рассказал Infopro54 кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Несмотря на относительно небольшую долю тяжелых случаев, эксперты считают, что России нужна своя вакцина против респираторно-синцитиального вируса. В США, Канаде, странах Европы такие вакцины есть и широко используются.

