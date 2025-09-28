Рекламодателям

Новосибирский врач поддержала масштабную вакцинацию девочек против ВПЧ

  • 28/09/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
Новосибирский врач поддержала масштабную вакцинацию девочек против ВПЧ
Вирус папилломы человека считают одной из основных причин рака шейки матки

В Госдуме предложили включить вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь профилактических прививок. В настоящее время в России бесплатно сделать эту прививку можно в рамках ограниченного числа региональных программ или за деньги в коммерческих медицинских центрах.

Согласно данным статистических исследований, в 2024 году вакцину от ВПЧ получила только каждая 25-я российская девочка 9–12 лет — всего около 170 тысяч. Эта цифра значительно ниже целевых показателей, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, которая призывает прививать не менее 90% девочек до 15-летнего возраста. Вирус папилломы человека является одной из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Существует более 100 типов ВПЧ, но наибольшую опасность представляют типы 16 и 18 — именно они вызывают до 70% всех случаев рака шейки матки. Этот вид онкологического заболевания остается главной причиной смерти от злокачественных опухолей среди женщин в возрасте 15-39 лет в России. Вирус опасен и для мужчин, он может вызывать у них целый ряд онкологических заболеваний. Новосибирские врачи поддерживают инициативу по масштабной вакцинации.

— Включение вакцинации ВПЧ в национальный календарь прививок — долгожданный шаг, который, несомненно, снизит онкозаболеваемость. Есть регионы, которые уже достигли высоких показателей в вакцинации населения и мы ожидаем увидеть снижение показателя выявления рака шейки матки. Это история не одного года, эффект отложенный, но он однозначно состоится. Следующий шаг — повышение методов диагностики. Например, внедрение ИИ в части кольпоскопических исследований для оценки онкорисков пациенток и в целом повышение внимания к диспансеризации по репродуктивному профилю, — сообщила Infopro54, главный репродуктолог Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции», председатель регионального отделения Российской ассоциации репродукции человека Анна Вятчинина.

В России сейчас применяются две импортные вакцины против ВПЧ. Одна вакцина защищает от двух штаммов вирус, другая — от четырех. В новосибирских медицинских центрах средняя цена одной дозы вакцины составляет от 10 до 14 тысяч рублей. Схема вакцинации предполагает введение двух или трех доз вакцины через определенные промежутки времени.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина сообщила, что инициатива находится на стадии обсуждения и требует оценки возможностей бюджета и мнения профильного министерства. Она также подчеркнула, что даже при включении в календарь прививка останется добровольной, а окончательное решение будет за родителями.

Добавим, что в России в марте 2025 года была зарегистрирована первая отечественная вакцина для профилактики ВПЧ. В 2026 году ее планируют начать применять среди детей.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске растет число отказов от прививок.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

2 317

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : онкология вирусы вакцинация


