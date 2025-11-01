Рекламодателям

Названы районы Новосибирской области, где случаев бешенства больше всего

  • 01/11/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
Названы районы Новосибирской области, где случаев бешенства больше всего
В текущем году смертельно опасный вирус выявлять стали чаще, чем в предыдущие годы

В Новосибирской области продолжают выявлять новые случаи бешенства среди диких и домашних животных. Последний случай зарегистрирован в рабочем поселке Краснозерское. На территорию населенного пункта зашла дикая лиса, которая оказалась инфицирована  вирусом бешенства.

Как правило, диагноз «бешенство» у животных окончательно ставится в результате постмортальной лабораторной диагностики. Животное или обнаруживают уже мертвым, или умерщвляют его, если оно представляет угрозу. Есть целый ряд симптомов, по которым можно заподозрить бешенство. Один из главных признаков — нетипичное поведение.

— Люди, живущие в сельской местной, хорошо распознают нетипичное поведение не только у домашних животных, но и у диких. Например, лиса в деревне (особенно если она ласковая и подходит к людям, или, наоборот, очень агрессивная) воспринимается как источник угрозы. Когда у себя в подворье человек видит дикое животное, он извещает об этом ветеринарную службу. Дальше проводятся все необходимые мероприятия. Случаи заражения домашних животных в текущем году также были зарегистрированы. И они тоже связаны с дикими животными. Об этом можно с уверенностью говорить, даже если контакта никто не видел. Территория Новосибирской области входит в Западносибирско-казахстанский природный очаг. Вирус в очаге циркулирует среди диких животных, — рассказал Infopro54 судебно-ветеринарный эксперт, начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

С начала 2025 года в 17 районах  Новосибирской области было выявлено 32 случая бешенства.  Самое большое количество случаев (семь) в Искитимском районе. Там карантин объявляли в населенных пунктах Березовка, Тальменка, Рощинский, Улыбино, Горевка, Новолокти, Советский. На втором месте Татарский муниципальный округ, в котором было зарегистрировано четыре случая заражения животных. В 15 районах зарегистрированы по одному или по два случая.

Складывающуюся ситуацию с бешенством в регионе называют крайне напряженной. Таких показателей, как в этом году, не было уже шесть лет. Эксперты говорят об активизации очага бешенства. Самой действенной мерой борьбы с распространением вируса считается вакцинация диких плотоядных животных.

Ранее редакция сообщала, сколько безнадзорных собак и кошек выявили в Новосибирской области в 2025 году.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
