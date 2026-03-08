Новосибирцам назвали вирусы, которые угрожают весной 2026 года

Весной традиционно происходит обострение респираторных инфекций. По прогнозам специалистов Пироговского университета Минздрава России, в марте и апреле 2026 года жителей Новосибирска, как и других регионов страны, ожидает активизация сразу нескольких вирусов. При этом новых сверхопасных возбудителей, способных вызвать пандемию, не зафиксировано.

Особое место среди всех сезонных угроз специалисты отводят второй волне гриппа. Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости гриппом В в марте.

— Грипп В не вызывает пандемий. Он распространяется медленнее и обычно протекает легче, но способен вызывать крупные вспышки, поэтому игнорировать его нельзя, — констатирует профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

Также в течение всего зимнего сезона в России доминировал «гонконгский» грипп А (H3N2) и фиксировался «свиной» грипп А(H1N1)pdm09.

Коронавирус также никуда не исчез и продолжает мутировать. Как пояснили в университете, сейчас в 99% случаев выявляется новый штамм «Омикрона» под названием XFG, или «Стратус».

— COVID-19 стал более заразным, но менее опасным. Эволюция вируса SARS-CoV-2 идет по пути баланса: повышение заразности при снижении тяжести течения для большинства людей, — говорит Мурад Шахмарданов.

Эксперт поясняет, что пневмонии при коронавирусе стали редкостью, зато чаще беспокоят боль в горле, осиплость голоса, насморк и длительная слабость.

Еще одной весенней угрозой станет активизация энтеровирусов, включая вирус Коксаки.

— У взрослых он часто протекает атипично: без характерной сыпи, но с сильной болью в горле. Из-за этого его легко спутать с ангиной и начать лечить антибиотиками, которые на вирусы не действуют, — объяснил профессор.

У детей же болезнь, наоборот, часто сопровождается высыпаниями на теле.

Помимо этого, весной сохранится циркуляция привычных ОРВИ: риновирусов, аденовирусов и респираторно-синцитиальных вирусов.

Врачи напоминают, что в настоящее время делать прививку от гриппа уже поздно, поскольку иммунитет не успеет сформироваться. Лучшее время для вакцинации — сентябрь и октябрь. Сейчас же основными методами защиты остаются гигиена рук, ношение масок в транспорте и людных местах, а также регулярное проветривание помещений.

— При первых признаках заболевания оставайтесь дома. Это не подвиг, а ответственность перед окружающими. Сразу вызывайте врача, чтобы не запустить болезнь и не получить осложнений, — резюмировал профессор Шахмарданов.

