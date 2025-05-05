ГОСТы «умного дома» не должны допускать перегибов

Нормативы «умного дома» требуют совершенствования

В последние годы в Госдуме России активно обсуждают инициативы по расширению ГОСТов «умного дома». Одной из ключевых задач является разработка таких стандартов, которые помогут унифицировать подходы к проектированию и внедрению этих систем. Инициативы включают создание новых ГОСТов для оборудования, программного обеспечения и протоколов связи, вопросы защиты данных пользователей. Об этом редакции Infopro54 рассказал заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Александр Аксененко.

— Важно, чтобы новые стандарты учитывали как потребности пользователей, так и возможности производителей, но при этом не допускали перегибов, — подчеркнул депутат.

Эксперты АНО «Умный МКД» в ответ на запрос Infopro54 отметили, что нормативно-правовая и нормативно-техническая базы «умного дома» требуют дальнейшего совершенствования и глубокой проработки. Пока ни у застройщиков, ни у интеграторов решений нет достаточных инструментов для проведения такой работы.

— Со своей стороны мы пытаемся такие инструменты подготовить: это и национальные стандарты, и проекты нормативных актов и другие инициативы в сфере цифровизации ЖКХ. Очень важна и нужна поддержка государства: поддержка производителей отечественного оборудования и тех застройщиков, которые готовы инсталлировать отечественные решения на своих объектах. Ну и ключевое, конечно, — это формирование устойчивого спроса на жилье с повышенными техническими характеристиками, обеспечивающими высокий уровень сервиса, в первую очередь ― цифровыми средствами, — пояснили в АНО.

Директор по развитию компании «Новый мир» Юлия Шевченко отметила, что для покупателя — особенно молодого, семейного и технологичного — «умный дом» дает ощущение контроля и комфорта одновременно.

— С точки зрения девелопера, внедрение таких решений — это инвестиция не только в продукт, но и в репутацию. Архитектура и материалы важны. При этом атмосфера дома складывается также из того, как легко решаются бытовые задачи, насколько безопасным ощущается пространство, в какой степени понятна и удобна коммуникация с управляющей системой. Все это составляет интеллектуальный сервис нового типа — и именно он определяет, запоминается ли проект, рекомендуют ли его, хотят ли в нем жить, — уверена Шевченко.

Начинка «умного дома» — ожидания покупателей и реальность

По данным АНО «Умный МКД», со ссылкой на исследование поведения потенциальных покупателей новостроек в новых условиях «Без ипотеки» (октябрь 2024 года):

более двух третей респондентов считают, что в современном ЖК должны быть системы «умного дома» в части обеспечения физической и инженерной безопасности (онлайн-видеонаблюдение придомовой территории, реагирование на аварийные и экстренные ситуации: пожар, протечки воды, утечки газа и т.д.);

более половины опрашиваемых ответили, что в современном ЖК необходимы такие функции «умного дома», как удаленное управление доступом на территорию и мобильное приложение УК (оплата ЖКХ, заявки жителей, обратная связь и т.д.);

более 40% респондентов отметили, что в современном ЖК должны быть такие функции «умного дома», как автоматическая передача показаний счетчиков, «умное» управление светом и техникой в квартире (через приложение, голосом и т.п.).

— Мы полагаем, что в «умных домах» в первую очередь следует внедрять устройства и оборудование отечественного производства из состава базового набора: они позволят обеспечить пользователям «умных домов» наибольший комфорт и безопасность, — отметили в пресс-службе АНО «Умный МКД» в ответ на запрос Infopro54.

Александр Аксененко уверен, что в России на сегодняшний день наиболее проработанными технологиями «умного дома» являются именно системы управления освещением, отоплением и безопасностью. «Умные» термостаты позволяют оптимизировать потребление энергии, то есть снизить потребление электричества, интеллектуальные системы освещения обеспечивают комфорт и экономию. Также популярны решения для видеонаблюдения и сигнализации. Ими чаще всего занимаются сами жители, без застройщиков.

— Развитие IoT (интернет вещей) способствует созданию экосистемы, где устройства взаимодействуют друг с другом, обеспечивая пользователям высокий уровень комфорта и контроля. Это, наверное, самый интересный «рынок», самый эргономичный и развивающийся, — говорит депутат.

Аналитик новосибирского рынка недвижимости Григорий Якобсон напоминает, что до санкций на рынке Новосибирска были представлены много компаний, которые распространяли системы «умных домов». Среди них, например, была система «Леруа Мерлен», предлагавшая устройства для управления светом, кондиционированием, отключением воды; информирующие о задымлении, аварийных ситуациях; видеоподключение к домофону по wi-fi.

— Но после того, как против России были объявлены санкции, система перестала обновляться. Также на рынке были представлены системы «Ксион», но они в основном нацелены на управление бытовой техникой и оцифрованы в формате одного приложения, которое у нас тоже не обновляется. Если оно установлено на телефон позже чем два года назад, то приложение еще и нерусифицировано. То есть им довольно сложно пользоваться, — комментирует эксперт.

Ключевая проблема сегодняшних систем «умного дома», по его словам, заключается в том, что из-за несогласованности брендов, которые предлагают девайсы, их сложно сопрягать вместе.

— Производители часто принципиально делают сопряжение устройств другого бренда невозможным, чтобы потребители «подсаживались» на их девайсы ― и компания зарабатывала не только на них, но и на продаже приложений. По моим наблюдениям, сегодня у обеспеченных людей часто по несколько приложений, с помощью которых они управляют девайсами «умного дома». Я бы не сказал, что это очень удобно, — комментирует собеседник Infopro54.

По его словам, для России «умный дом» сейчас ― скорее, приложение, где человек в «одном окне» может использовать все доступные устройства и функции. Такими технологиями, по его наблюдениям, сегодня пользуются многие новосибирцы.

Региональная специфика

Григорий Якобсон рассказал Infopro54, что в Новосибирске есть застройщики, предлагающие системы «умного дома» своим клиентам. Однако, по его словам, чаще все речь идет именно о возможности подключения системы.

По словам собеседника редакции, большинство застройщиков Новосибирска относятся к формированию полноценной системы «умного дома» настороженно. Прежде всего потому, что при ее включении в структуру объекта девелопер будет полностью отвечать за функционирование системы в течение гарантийного срока, который составляет пять лет.

— Если учесть, что в системе много вшитых в стену проводов, а наши люди предпочитают самостоятельно делать ремонты ― есть риск их повреждения, то есть застройщику придется эти системы восстанавливать. Кроме того, для покупателя тоже довольно обидно: купить задорого «умную квартиру», которая через 5 лет перестанет работать, а УК попросит большие деньги за ее восстановление. Поэтому более глобальный переход на цифровизацию объектов недвижимости сегодня — это политический вопрос, — говорит эксперт.

По словам Якобсона, застройщики Новосибирска не очень активно внедряют «умные» функции еще и по той причине, что это ведет к серьезному росту стоимости квадратного метра. Кроме того, из-за санкций застройщики фактически потеряли доступ к тем же технологичным лифтам, которые интегрировались в «умный дом». Возникли проблемы с обновлением приложений, а также покупкой запчастей, что тоже является стоп-фактором для внедрения новых технологий в строительство.

Гораздо большее распространение, по его словам, в Новосибирской области «умный дом» сегодня имеет в ИЖС.

— Если посмотреть на европейскую часть России, то в домах стоимостью от 50 млн рублей и выше очень часто можно встретить системы «умного дома». Чаще всего они интегрируются в конструктив объекта в ходе строительства: прокладываются кабель-каналы для управления девайсами, вытяжными пылесосами, системой кондиционирования. В Новосибирске я тоже наблюдаю рост таких домов, с учетом увеличения доли ИЖС и строительства коттеджных поселков, — говорит Якобсон.

Кейсы новосибирских застройщиков

Основатель новосибирской «Группы Мета» (возводит ЖК «Квартал 1604», ЖК «Тихомиров», ЖК «Оазис», ЖК «Пульсар», ЖК «Базилик» и т.д.) Владимир Мартыненков подчеркивает, что в задачи застройщиков сегодня входит обеспечение интеграции оптимального комплекса «умных» технологий для управления дома в целом. Внутри системы, то есть в своей квартире, каждый покупатель может сформировать свою экосистему цифрового дома.

— К сожалению, массового спроса на «умные» девайсы в Сибири пока нет. Застройщики не внедряют их в свои объекты из-за увеличения ответственности перед инвесторами. Логика такова: если я поставил девайс, то я за него отвечаю, если с ним что-то случится, то я должен буду его ремонтировать. Лично мне очень бы хотелось интегрировать в новостройки больше девайсов «умного дома», так как это позволяет увеличивать экономическую эффективность функционирования объектов, повышает уровень пассивной и активной безопасности, но массовый инвестор к этому пока не готов, — говорит девелопер.

Директор по развитию компании «Новый мир» Юлия Шевченко сообщила, что компания интегрирует интеллектуальные технологии в жилые проекты. В домах девелопера установлены такие системы, как телеметрия, видеонаблюдение, есть мобильное приложение управляющей компании. Это части единой цифровой среды для обеспечения комфорта жителей как в бытовом, так и в эмоциональном смысле.

— Мы не рассматриваем «умный дом» как модную надстройку — для нас это инструмент, который помогает человеку чувствовать свое пространство «живым» и «отзывчивым». Телеметрия позволяет контролировать и экономить ресурсы, видеонаблюдение обеспечивает контроль за безопасностью. Приложение управляющей компании связывает жителей и сервисную часть дома в режиме реального времени — все значимые процессы становятся прозрачными и управляемыми. С точки зрения эффективности эти технологии уже доказали свою значимость: мы получаем положительную обратную связь от наших жителей, они считают такие решения важным плюсом при выборе жилья. Это качественный сдвиг: люди хотят не просто квадратные метры — они хотят цифрового партнерства с пространством, в котором живут, — говорит Юлия Шевченко.

По оценке собеседника Infopro54, для Сибири ― с ее суровым климатом, большими расстояниями, насыщенным ритмом жизни ― особенно важны:

интеллектуальные системы энергопотребления (телеметрия, автоматическое управление отоплением);

бесконтактные решения;

мобильные сервисы, позволяющие решать бытовые вопросы, не выходя из дома;

цифровая поддержка комфортной среды: от бронирования общих пространств до получения уведомлений об обслуживании.

— Сибиряки ценят надежность и практичность, поэтому технологии «умного дома» здесь должны быть реально работающим механизмом — простым, понятным, устойчивым, где дом работает вместе с вами, где технологии — это тепло заботы, — говорит Юлия Шевченко.

По словам Аксененко, голосовые помощники, технологии автоматизации сценариев, например создание «умных» режимов для различных ситуаций (приход домой, уход на работу), значительно упрощают повседневную жизнь.

Риски «умного дома»

Прогнозируя развитие цифровизации объектов недвижимости, Григорий Якобсон также уверен: технологии «умного дома», несмотря на сложности, будут все глубже проникать в повседневную жизнь новосибирцев ― потому что это удобно.

— Из ближайших новинок я ожидаю появление «умного» холодильника, который будет самостоятельно заказывать еду. На мой взгляд, сегодня такого девайса не хватает для системы «умного дома» в Новосибирске. На рынке такие предложения уже есть. Человек загружает в холодильник предпочитаемое им меню, девайс сам определяет срок годности продуктов, принимает решение, что нужно докупить, и делает заказ, — говорит Якобсон.

Владимир Мартыненков сообщил, что компания планирует покупать роботов-поломойщиков на паркинги.

— Все, что касается сокращения трудовых ресурсов и экономии на них, мы постепенно будем стремиться заменять «умными» технологиями, — пояснил девелопер.

Кроме того, компания изучает возможность экономии энергоресурсов за счет установки на домах солнечных батарей.

— Мы понимаем, как их использовать правильно, но СНИПами и ГОСТами это пока не утверждено. Думаю, что регулирующие органы вскоре определяться с этим вопросом. На мой взгляд, именно для Новосибирска в домах бизнес- и премиум-класса была бы также интересна установка окон с электрическим затемнением, по аналогии с фотохромными очками. Для Сибири характерно очень активное солнце, и для любителей жить на солнечной стороне в летнее время это будет очень симпатичная история, — говорит девелопер.

Ключевым риском внедрения таких технологий Григорий Якобсон видит стремление производителей к максимальному упрощению самих девайсов для экономии расходов. Чаще всего они работают только через приложение, то есть вручную их настроить невозможно. Это не всегда удобно. С другой стороны, в девайсах часто заложен огромный перечень режимов использования. Например, для приготовления блюда в «умной» фритюрнице достаточно выбрать то, что ты хочешь получить в итоге, не заморачиваясь рецептами, и положить продукты.

— Однако, на мой взгляд, параллельно с цифровизацией «умного дома» идет деградация пользователя, так как он просто теряет навыки делать многие функции самостоятельно, — предупредил Якобсон.

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